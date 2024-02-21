Стреляет стабильно и точно: в Сухопутных войсках показали работу отечественных САУ "Богдана". Видео
Новые САУ 2С22 "Богдана" стреляют НАТОвским 155 мм калибром на расстояние более 40 километров, опережая советско-российские системы за дальностью работы почти вдвое. Украинские воины говорят, что разница между старыми и новыми "Богданами" колоссальная.
К примеру, первые "Богданы" приходилось заряжать вручную. У современного варианта есть автоматический досылатель снарядов, что значительно облегчает работу артиллеристов. Об этом рассказала пресс-служба Сухопутных войск ВСУ, поделившись видео об отечественных самоходных артиллерийских установках.
САУ 2С22 "Богдана" имеет навигационную систему и систему управления огнем. Среди преимуществ – калибр, общий для стран НАТО, высокие маневренность, проходимость и защищенность.
"Разница колоссальная в сравнении с прицепной системой, тем более советского образца", – подчеркнул командир одного из украинских огневых взводов.
По точности обновленная версия "Богданы" не проигрывает иностранным аналогам. Обычно она поражает цель уже со второго выстрела.
Артиллеристы объяснили: когда ствол не прогрет, есть небольшая погрешность. Поэтому первый снаряд – прицельный.
"Когда ствол прогреть, то пушка уже стреляет стабильно и точно", – отметили военнослужащие.
В Сухопутных войсках ВС Украины добавили, что современные украинские артиллерийские установки самоходные, а не прицепные, они точные, надежные, современные.
"Технологии + подготовка = сохранение жизни личного состава и залог успеха на поле боя", – подчеркнула пресс-служба.
Как писал OBOZ.UA, недавно премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила, что ее страна готова передать украинской армии всю свою артиллерию. Она призвала партнеров предоставить Киеву средства противовоздушной обороны и боеприпасы.
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