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Стреляет стабильно и точно: в Сухопутных войсках показали работу отечественных САУ "Богдана". Видео

Дарья Дурова
War
2 минуты
4,1 т.
Артиллеристы рассказали о САУ Богдана

Новые САУ 2С22 "Богдана" стреляют НАТОвским 155 мм калибром на расстояние более 40 километров, опережая советско-российские системы за дальностью работы почти вдвое. Украинские воины говорят, что разница между старыми и новыми "Богданами" колоссальная.

К примеру, первые "Богданы" приходилось заряжать вручную. У современного варианта есть автоматический досылатель снарядов, что значительно облегчает работу артиллеристов. Об этом рассказала пресс-служба Сухопутных войск ВСУ, поделившись видео об отечественных самоходных артиллерийских установках.

САУ 2С22 "Богдана" имеет навигационную систему и систему управления огнем. Среди преимуществ – калибр, общий для стран НАТО, высокие маневренность, проходимость и защищенность.

"Разница колоссальная в сравнении с прицепной системой, тем более советского образца", – подчеркнул командир одного из украинских огневых взводов.

Самоходная артиллерийская установка украинского производства

По точности обновленная версия "Богданы" не проигрывает иностранным аналогам. Обычно она поражает цель уже со второго выстрела.

Артиллеристы объяснили: когда ствол не прогрет, есть небольшая погрешность. Поэтому первый снаряд – прицельный.

"Когда ствол прогреть, то пушка уже стреляет стабильно и точно", – отметили военнослужащие.

Автоматический досылатель

В Сухопутных войсках ВС Украины добавили, что современные украинские артиллерийские установки самоходные, а не прицепные, они точные, надежные, современные.

"Технологии + подготовка = сохранение жизни личного состава и залог успеха на поле боя", – подчеркнула пресс-служба.

Отечественная САУ Богдана

Как писал OBOZ.UA, недавно премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила, что ее страна готова передать украинской армии всю свою артиллерию. Она призвала партнеров предоставить Киеву средства противовоздушной обороны и боеприпасы.

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