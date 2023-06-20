Стрелял до последнего патрона: на фронте погиб защитник из Черкасской области, не дав 'вагнеровцам' зайти в тыл. Фото

Жестокая война, развязанная Россией против Украины, забрала жизнь Петра Дидуры с позывным "Меломан", история о котором стала легендой на передовой. Герой в одиночку к последнему патрону и последнему дыханию держал бой против вражеской диверсионной группы "вагнеровцев", не дав врагу зайти в тыл.

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Печальное известие о гибели бойца сообщили в Facebook 516 батальона. Там отметили, что с ДРГ ЧВК "Вагнер" Дидура встретился во время несения боевого дежурства вблизи пгт. Белогоровка в Луганской области. Герой решил быстро действовать.

"Развернувшийся бой был жестоким и неуклонным. Безумное сопротивление Героя заставило врага отступить, тем самым не позволило врагу зайти в тыл", – рассказали в батальоне.

Там заметили, что бой длился так долго, что у бойца закончились все боеприпасы, но не мужество и несокрушимый дух борьбы.

"Побратимы не успели буквально на несколько секунд. В руках Герой держал автомат нацеленный в сторону врага, но сам он уже не дышал", – отметили в сообщении.

Военные подчеркнули, что исключительная отвага Дидуры стала примером для других бойцов, он – настоящий герой, сделавший все возможное, чтобы защитить своих побратимов.

Погибший воин был родом из села Краснопилка Черкасской области. Во время полномасштабного вторжения он сразу же попал в 1-ю отдельную бригаду специального назначения им. Ивана Богуна 516 батальона. Занимал должность старшего наводчика минометного расчета.

Напомним: также война с российскими оккупантами отняла жизнь 36-летнего боевого медика ВСУ Андрея Филатова из Ривненщины. Он погиб на фронте в Запорожской области.

Дома без отца осталось две дочери Андрея Филатова, без мужа и опоры – его беременная жена.

Также жизнь за Украину отдал наш защитник Михаил Ламанов (позывной "Лом"). Он служил в 72-й отдельной механизированной бригаде им. Черных Запорожцев Вооруженных Сил Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– также на фронте погиб 27-летний украинский защитник Виктор Чулий, участвовавший в контрнаступательной операции Сил обороны в Запорожской области. Он помог приблизить деоккупацию села Пятихатки;

– также, защищая территориальную целостность Украины, в зоне боевых действий погиб солдат ВСУ Сергей Сергеев из Одесской области. Он был стрелком-снайпером одного из механизированных батальонов;

– 4 июня в боях в Донецкой области также погиб наш защитник Сергей Самолюк. 36-летний украинец был командиром отделения управления командира батальона взвода связи 3-го десантно-штурмового батальона одной из бригад ВСУ.

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