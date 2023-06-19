"Как больно терять настоящих": в боях за Украину погиб Михаил Ламанов. Фото

Жизнь за Украину отдал наш защитник Михаил Ламанов (позывной "Лом"). Он служил в 72-й отдельной механизированной бригаде им. Черных Запорожцев Вооруженных сил Украины.

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О трагедии сообщили в социальных сетях знакомые воина. "Очень больно. Михайл на щите. Отомстим", – написал в Facebook юрисконсульт Юридической службы Командования сил ТрО ВСУ Тарас Беспалый.

"Невыразимая боль… У Михаила остались жена и две маленькие прекрасные дочери", – рассказала Юлия Черненко. Она высказала свои соболезнования родным мужчины и пожелала им сил, чтобы пережить это горе.

Помочь семье воина можно по номеру банковской карты: 4149 4993 4605 9791 (Лариса Ламанова).

Что о защитнике Украины вспоминают знакомые:

Как писал OBOZREVATEL:

– 13 июня в боях под Бахмутом пал смертью храбрых украинский боец, журналист, майдановец и фотограф Роман Черномаз. Он родился и проживал в городе Умань Черкасской области.

– Защищая Украину от врага на Запорожском направлении, погиб 26-летний воин ВСУ Олег Бохонок родом с Хмельнитчины. Он сражался за родную землю с первых дней полномасштабной войны.

– В бою в Запорожской области после авиаудара погиб 20-летний воин с Харьковщины, младший сержант Виктор Толстый. Его сердце перестало биться 7 июня.

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