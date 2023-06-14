Мечтал поднять украинский флаг над Крымом: в боях за Украину погиб 20-летний защитник из Харьковской области. Фото

В боях с оккупантами погиб 20-летний воин из Харьковщины, младший сержант Виктор Толстый. Защитник полег в бою во время выполнения своего боевого задания, после авиаудара в Запорожской области.

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О трагической потере сообщили на Facebook-странице Первомайского горсовета. Молодой воин погиб 7 июня в населенном пункте Ольсовское Пологовского района.

Виктор родился 16 апреля 2003 года в селе Грушино. Там он провел свое детство и учился в Грушинском УВК. После окончания школы в 2021 году Виктор добровольно вступил на срочную службу в Национальную гвардию Украины.

С первых дней полномасштабного вторжения он активно участвовал в военных операциях на Запорожском направлении. В апреле 2022 года был участником деблокады Мариуполя, а с августа 2022 года выполнял боевые задания в направлении Гуляйполя.

Виктор был дисциплинированным и хорошим солдатом, настоящим героем нашей страны. Он мечтал поднять украинское знамя над деоккупированным Крымом. Однако война отняла у него возможность осуществить свои мечты.

Напомним, что в Ровно простились с командиром, погибшим в боях в Донецкой области. Жизнь 40-летнего командира Юрия Ледяева оборвалась в районе населенного пункта Северное Донецкой области.

В боях против российских оккупантов погиб защитник из Львовской области Роман Стасик. Уроженец села Болеховцы Дрогобычской общины воевал на самых горячих участках фронта.

Также во время выполнения боевого задания под Благодатным Донецкой области погиб защитник Игорь Федоренко из Полтавщины. Он мужественно оборонял суверенность нашего государства.

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