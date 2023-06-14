Без отца остались сыновья: в Ривне попрощались с командиром, погибшим в боях на Донетчине. Фото

В боях за Украину в районе населенного пункта Северное Донецкой области оборвалась жизнь 40-летнего командира родом из Ривненской области Юрия Ледяева. Герой получил ранения, несовместимые с жизнью, во время штурмовых действий против вооруженных сил противника.

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Печальное известие сообщил в своем Telegram городской голова Ривне Александр Третяк. Трагедия произошла 7 июня, а уже 13-го бойца похоронили на Аллее Славы на кладбище в поселке Тинном.

"Без отца останутся сыновья, без мужа любимая жена, без верного и искреннего друга родные и знакомые... Город в трауре будет провожать настоящего и преданного Героя..." – писал Третьяк накануне прощания с бойцом.

Мэр сообщил, что хотя Юрий не служил в армии, это не сдержало его – в первые дни полномасштабного вторжения записался добровольцем в военкомате. Дождавшись повестки, он без колебаний отправился на защиту государства.

"Для сослуживцев он был образцом, другом, надежным побратимом и искренним советчиком", – заверил Третяк.

"Герои уходят. Но истории о них – большие и маленькие, о подвигах, о любви или о вере, о мечтах или об обычных мирных днях должны жить. Должны остаться. Помните и чтите их!" – призвал мэр города.

Напомним: также под Бахмутом в Донецкой области, защищая страну от оккупантов, погиб украинский защитник из Бердянска Геннадий Колесник ("Подкова"). Воин был награжден нагрудным знаком "Стальной крест". Так же, как и Ледяев, воин погиб 7 июня, выполняя боевое задание.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в боях против российских оккупантов погиб защитник из Львовской области Роман Стасик. Уроженец села Болеховцы Дрогобычской общины воевал на самых горячих участках фронта;

– во время освобождения села Благодатное на границе Донецкой и Запорожской областей Украина потеряла еще одного защитника – воина ВСУ Сергея Квасуна из Хмельницкой области. Он был стрелком-оператором егерского батальона. Теперь ему навсегда останется 27 лет.

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