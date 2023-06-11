Под Благодатным погиб Герой из Полтавщины. Фото
Во время выполнения боевого задания погиб защитник Украины Игорь Федоренко. Он мужественно оборонял суверенность нашего государства.
Об этом сообщило издание "Суспільне". Военный погиб в Донецкой области.
"Солдат Игорь Федоренко погиб в результате минно-взрывной травмы вблизи поселка Благодатное 9 июня", – говорится в сообщении.
Как сообщает источник, Игорь Федоренко родился в 1988 году в селе Онишки Оржицкого общества Лубенского района.
По информации с официального сайта Оржицкого общества от начала полномасштабного вторжения Игр вместе со старшим братом служил во рту охраны, а позже в составе ВСУ в Донецкой области. У него осталась мать и дочь.
О дате прощания будет заявлено дополнительно.
Как сообщал OBOZREVATEL, жизнь за Украину на войне с Россией отдал военнослужащий Сергей Ильченко (позывной "Банан"). Герой получил тяжелые ранения во время выполнения боевого задания, долгое время находился в реанимации, перенес несколько операций, однако побороть смерть ему не удалось.
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