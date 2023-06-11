Погиб от тяжелых ранений: за Украину отдал жизнь боец батальона "Дикое поле". Фото Героя
Жизнь за Украину на полномасштабной войне отдал украинский военнослужащий Сергей Ильченко (позывной "Банан"). Герой получил тяжелые ранения во время боевого задания, долгое время находился в реанимации, перенес несколько операций, однако побороть смерть не удалось.
О трагедии 11 июня сообщила в Facebook Татьяна Проторченко. Сестра воина Алина на своей странице в Instagram также подтвердила смерть брата. "Сергея больше нет с нами", – написала она в сторис.
Ильченко сражался с оккупантами в составе отдельного батальона специального назначения "Дикое поле" 1-й отдельной бригады СНп им. Ивана Богуна.
Ранения мужчина получил еще в апреле. У него диагностировали открытый пневматоракс (дыра в легких), открытое поражение брюшной полости, открытый перелом верхней конечности. Лечение было сложным и длительным, травмы вызвали осложнения.
Нашего защитника не стало в ночь на 11 июня. "Друг, отдыхай с миром. Ты был светлым и добрым человеком", – написала Проторченко.
"Помните вечно, вы живете, потому что кто-то за это платит своей жизнью и здоровьем", – добавила она.
Как писал OBOZREVATEL:
– 7 июня на фронте в районе села Новодаровка Запорожской области погиб защитник Украины из поселка Близнецы на Харьковщине Сергей Богомол. У 29-летнего воина остался шестилетний сын.
– Также 7 июня погиб военный из Полтавской области Владимир Кавулич ("Кабанчик") и его побратим с позывным "Юг". Герои направлялись на помощь жителям Херсонщины, но сильное течение затянуло их лодку под баржу.
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