'Стреляли так, что нельзя было на огород выйти': в Харьковской области 68-летняя женщина во время оккупации разобрала авто на детали, чтобы отдать ВСУ. Видео

68-летняя жительница пограничного украинского села Гоптовка Харьковской области во время оккупации населенного пункта россиянами самостоятельно разобрала на запчасти автомобиль покойного мужа, чтобы он не досталось врагу. Детали женщина спрятала в разных местах.

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Об этом говорится в сюжете ТСН. После деоккупации села Клавдия обратилась к волонтерам, чтобы помогли собрать машину. После этого ее перекрасили в зеленый и отдали на нужды ВСУ, теперь она будет работать на победу (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Дом разбили. Ну а что теперь? У меня нет сил ходить с автоматом. Пусть ребятам, чтобы было им на чем возить боекомплекты", – отметила 68-летняя женщина.

Она рассказала, что решила сопротивляться захватчикам еще с первых дней оккупации.

"Открутили колеса, поставили ее на кирпич. Затащили, закрыли, в общем разобрали и она там была", – рассказала Клавдия.

Ее самая большая – победа и восстановление села, а сейчас люди восстанавливают только свои огороды, ведь прошлогодний урожай потеряли из-за постоянных обстрелов.

"Стреляли так, что не было возможности на огород выйти. Каждое дерево ранено – все грушки избиты", – жаловалась женщина.

Напомним, военнослужащие 47-й бригады ВСУ с боем вошли в село Роботино Запорожской области. Бойцы организовали эвакуацию мирных жителей на БМП Брэдли. Люди рассказали, как им жилось в оккупации и под постоянными обстрелами.

"Психологически было очень тяжело. Пока не стало воды, пока не стало света, потом не стало хлеба... огороды мы посадили, вот бегали между обстрелами. Немного подкопнем картошечки, кое-как ели", – отметила одна из женщин.

"Мы надеялись, что придут наши. Мы так долго ждали, что сегодня пришли неожиданно. Мы даже не могли поверить, что это наши. Мы очень благодарны ребятам, что с нами столько сидели, прикрывали нас", – со слезами на глазах рассказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ЦПД рассказали, что россияне пытаются запугать жителей Херсона, посылая им сообщения с угрозами в соцсетях. Они придумали тайную "организацию", которая якобы готовит физическую расправу над получателем сообщения.