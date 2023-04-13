Стреляют из РПГ и снабжают снарядами оккупантов: что творят на войне российские попы

Брать в руки оружие и участвовать в боевых действиях православным священникам строго запрещено – но, как видим, только не российским. Они учат детей убивать, вместе с оккупантами колесят по "горячим точкам", теперь же сосредоточились на войне против Украины. Тут они не "просто" молятся, а подносят снаряды оккупантам и сами обстреливают украинских воинов.

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Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

РПЦ благословила на убийства украинцев

Русская православная церковь позиционируется путинским режимом как "самая миролюбивая", однако война четко показала кто есть кто.

Согласно Социальной концепции РПЦ, церковь не может сотрудничать с государством, развязавшим агрессивную войну, и обязана стать на сторону жертвы явной агрессии. Однако РПЦ не просто не осудила инициированные путинским режимом военные действия, но и благословляет оккупантов: в частности, военнослужащих вооруженных сил РФ и представителей Росгвардии.

Более того, патриарх РПЦ Кирилл (Гундяев) заявил, что не нужно бояться идти убивать украинцев, потому что "Христос воскрес и мы воскреснем" и все грехи военным простятся. Если захватчик погибнет на войне, то он "будет вместе с Богом", поскольку "защищал" свою страну.

РПЦ начала с удвоенной силой отправлять священников на войну против Украины. Правда, выживают в зоне боевых действий не все.

Кара божья

Протоиерей Михаил Васильев вместе с подразделениями оккупационной российской армии прошел Чечню, войну в Грузии, долго находился в Сирии. В 2005 году, уже давно будучи священником, Васильев окончил еще и высшие курсы академии Генерального штаба ВС РФ – а такое военное образование было доступно только избранным.

Он был настоятелем храма при штабе ракетных войск стратегического назначения, а также "храма ВДВ".

Много шума наделали его слова после объявления частичной мобилизации в РФ. Тогда священник заявил, что российские матери не должны вывозить сыновей из страны, спасая их от войны, и пожелал побольше плодиться и размножаться – тогда "расставание" с одним из детей не будет таким уж мучительным. Причем самое интересное, что священнослужитель в погонах сам был многодетным отцом – их у него осталось шестеро.

В ноябре 2022 года он погиб под украинским Херсоном. Всего за несколько дней до этого Васильев выступил на православном телеканале "Спас" с призывом к российским матерям активнее отдавать своих сыновей на "спецоперацию".

В январе 2023 года под Бахмутом "задвухсотился" еще один "боевой поп" Русской православной церкви. Денис Волин (иеромах Дамаскин) очень любил фотографироваться с военными преступниками. Он не только оказывал им "духовную поддержку", но и всячески помогал.

"Причем Волин не "просто" выносил раненых, но и помогал убивать украинских воинов – он подносил оккупантам снаряды. Это рассказал во время допроса российский захватчик, которого наши бойцы взяли в плен", – рассказал OBOZREVATEL офицер украинской спецслужбы.

Убийцы в рясах

В конце прошлого года разгорелся скандал, когда появилось видео с российским священнослужителем, который с позиции оккупантов обстрелял украинцев из ручного противотанкового гранатомета (РПГ). Причем военное преступление священник РПЦ совершил со словами "Христос Воскрес!".

В РФ быстро "отбрехались", что, мол, попа из Мурманской епархии давно отстранили и он якобы не имеет никакого отношения к РПЦ. Однако чем дальше, тем больше стало появляться новых фактов.

Протоирей Андрей Дорогобид, настоятель Свято-Иннокентиевского храма в Братске (Иркутская область РФ) успешно совмещает духовенство с детской секцией стрельбы: учить убивать в России, видимо, очень богоугодное дело.

До того, как стать священником, Дорогобид отслужил в армии во внутренних войсках, затем – в ОМОНе. Участвовал и в чеченской войне, где, конечно же, убивал.

В 2005 году его рукоположили в сан и направили в духовную семинарию. Но с Дорогобидом получилось как в известной поговорке: сколько волка ни корми, он все равно в лес смотрит. В 2013 году священник вступил в российскую Федерацию практической стрельбы, получил право на обучение, а также судейское и инструкторское удостоверения.

Затем он возглавил Епархиальный отдел по связям с казачеством и по взаимодействию с вооруженными силами РФ. С оккупантами отправился и в Украину.

Что делал на войне профессиональный стрелок и убийца, можно не объяснять. Особенно после его слов в одном из интервью, что "даже причисленным к лику святых приходилось воевать за отечество и народ".

Несколько дней назад Дорогобид вернулся домой, причем во время торжественной встречи "отсалютовал" всем военным приветствием. И уже принял участие в сборе денег на "поддержку участников СВО".

Сегодня мы рассказали только о малой части преступников из РПЦ. И нет сомнений, что всеми ими должен заняться Гаагский трибунал. Если доживут.