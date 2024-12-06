'Стремятся торговать угрозой': в ЦПИ раскрыли замысел России относительно Запорожья и Херсонщины

Российское руководство пугает угрозой наступления на Запорожскую и Херсонскую области, такие действия необходимы для того, чтобы Соединенные Штаты поверили в правдивость их намерений. В свою очередь оккупанты проводят демонстративные форсирования через Днепр.

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Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в Telegram-канале. По его мнению, россияне пытаются использовать эту угрозу, как и "Орешник", в своей стратегии повышения ставок.

"Путинисты пытаются раздуть и выставить как условие угрозу Запорожской и Херсонской областям так, чтобы в США в серьезность их намерений поверили. Этот бред озвучивает Лавров в интервью Такеру Карлсону, а армия россии показательно тренируется форсировать Днепр на полигонах и готовится к активным действиям на Херсонщине и в Запорожской области. Россияне стремятся "торговать" этой угрозой, так же, как и "Орешником" в своей стратегии повышения ставок", – написал Коваленко.

По его словам, Украина понимает угрозы и имеет собственное противодействие.

Напомним, российские войска планируют новое наступление на Херсон. Оккупанты активно готовятся и уже собрали 300 лодок для форсирования Днепра. Они пытаются установить контроль над речными островами, чтобы приблизиться к западному берегу Херсона. Недавно враг совершил масштабную атаку на Казацкий остров, расположенный недалеко от Новой Каховки к северо-востоку от города.

Как сообщал OBOZ.UA, те силы, которые захватчики сконцентрировали на правобережье Херсона, обеспечить наступление на этом направлении не в состоянии. Теоретически, у оккупантов хватит сил и средств на форсирование Днепра малыми диверсионными группами, однако это ни к чему не приведет. Любое массированное наступление россиян на Херсон обречено на провал.