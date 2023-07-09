'Стыдиться нечего': Медведев пригрозил ударами по украинским АЭС и Европе

Экс-президент России, а нынче заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев вновь отличился своими истерическими заявлениями. Он пригрозил ударами по украинским АЭС и Европе.

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Соответствующий пост Медведев опубликовал в Telegram. Он поразмышлял на тот случай, "если подтвердится попытка атаки натовскими ракетами Смоленской (Десногорской) АЭС".

В таком случае, как считает путинист, нужен массированный и одновременный удар по украинской критической инфраструктуре и не только.

"Необходимо рассматривать сценарий одновременного российского удара по Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС, а также по ядерным объектам в Восточной Европе", – выдал Медведев.

Более того, он еще и добавил, что ничего неадекватного в таком поступке нет.

"Тут уже нечего стесняться", – заявил Медведев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Медведев вдруг заговорил о готовности РФ к "компромиссам", но снова замахнулся на Киев. В неадекватных фантазиях экс-президента РФ "компромисс" состоит в безоговорочном исполнении Западом ультиматумов Кремля.

В частности, он мечтает о том, что "никакой анти-России больше не должно быть в принципе", а "киевский нацистский режим должен быть аннигилирован и законодательно запрещен в цивилизованной Европе как фашистский".