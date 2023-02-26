Су-25 сбили, а пилота взяли в плен: появились новые данные о ЧП со штурмовиком РФ

В воскресенье, 26 февраля, якобы на территории России разбился штурмовик ВКС РФ Су-25. По неподтвержденным пока данным, на самом деле самолет был сбит над Авдеевкой силами 110-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Муса Магомедов. Он уточнил, что самолет украинские бойцы сбили с ПЗРК Stinger, а пилота взяли в плен.

"Говорят, что месть – блюдо, которое подают холодным. Но не в этом случае. Вчерашний авианалет на Авдеевский коксохим отомщен менее чем за сутки. Сегодня утром над Авдеевкой силами 110-й бригады ВСУ сбит Су-25, пилот взят в плен. UPD. Сбили со "Стингера", – написал Магомедов.

Напомним, ранее российские пропагандисты сообщали, что на территории России 26 февраля разбился очередной российский штурмовик Су-25 (не исключено, что Россией они назвали оккупированную территорию Донецкой области. – Ред.). Они утверждали, что причиной крушения стало возгорание двигателей, а пилот успел катапультироваться и выжил.

Об этом сообщил российский Telegram-канал Fighterbomber, автор которого называет себя "истребителем-бомбардировщиком в отставке". Автор канала не уточнил, где именно произошло авиакрушение.

Официальные лица Российской Федерации и федеральные СМИ государства-агрессора пока хранят молчание по поводу этого инцидента.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 25 февраля российские оккупационные войска нанесли авиаудары по Авдеевскому коксохимическому заводу в Донецкой области. Административное здание разбито до основания. В результате атаки есть раненный.