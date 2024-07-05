Суд отменил штраф в 25,5 тыс. грн для мужчины, который не сообщил в ТЦК о браке, детях и смене места работы

В Николаеве суд отменил штраф в размере 25,5 тысячи гривен, который Территориальный центр комплексирования наложил на мужчину за то, что тот не сообщил о жене, детях и смене места работы. Согласно новому законодательству о мобилизации, человека нельзя штрафовать за неуведомление данных, которые государство якобы и так знает.

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О случае рассказала Судебно-юридическая газета. Отмечается, что мужчина обратился в суд и попросил отменить постановление ТЦК, согласно которому он был признан виновным в нарушении правил мобилизации и воинского учета (ч. 3 ст. 210 КУоАП).

Согласно материалам дела, в ТЦК военнообязанного гражданина доставил наряд патрульной полиции. Там во время проверки правильности воинского учета выяснилось, что он с октября 2009 года ни разу не был в "военкомате" и не обновлял данные. За это время мужчина женился, у него родились дети, он сменил место работы, а об изменении этой информации так и не сообщил.

В ТЦК на него составили протокол, ссылаясь на п. 8 Правил воинского учета, утвержденных постановлением КМУ №1487. Мужчина с этим не согласился и обжаловал действия ведомства в суде, утверждая, что в протоколе "не указано, какие именно данные не обновлены – то есть не указаны конкретные нарушенные нормы закона". Также заявил, что во время составления протокола уполномоченное лицо "не указало и не предоставило доказательств невозможности получения информации из соответствующих реестров".

Со своей стороны ТЦК утверждал, что во время проверки информации в базах, к которым имеет доступ "Оберіг", информация о браке, отцовстве и работе истца отсутствовала. Но эти утверждения ответчика суд не принял во внимание, тоже заявив, что ему не предоставили доказательств.

Так, ссылаясь на нормы ВСУ "О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов", судебная инстанция постановила, что данные, которые мужчина не обновил, ТЦК "должен был получить от уполномоченных органов и из реестров, к которым имеет доступ в электронном виде". Судьи не смогли установить, что в действиях украинца, на которого составили протокол, есть состав правонарушения – опять же "из-за отсутствия доказательств". Следовательно, пришли к выводу: нет оснований считать, что решение ответчика правомерно. Иными словами, ТЦК "принял его необоснованно".

"Ответчиком не было... предоставлено доказательств, что истец после смены места жительства не стал на воинский учет в соответствующем ТЦК. Вина истца в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 210 КУоАП, не была доведена вне разумного сомнения. Административный иск к ТЦК удовлетворить, постановление о штрафе отменить", – принял суд.

В Судебно-юридической газете по этому поводу добавили: согласно новому законодательству, реестр "Оберіг" имеет возможность самостоятельно получить персональные данные других электронных ресурсов, поэтому ответственность по статьям 210 и 210-1 КУоАП за нарушение правил воинского учета не наступает. В Кодексе есть норма, что штраф применяется к нарушителям, только когда в этих данных нет обмена с другими реестрами.

"То есть работник ТЦК сначала должен "сходить" в реестр, получить эти данные, и если их там нет – только тогда составить постановление. Это очень правильный предохранитель", – ранее объясняла заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко, заявляя, что "бегать должны данные, а не люди".

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине статьями 210 и 210-1 КУоАП предусмотрена ответственность за нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета (в том числе за то, что не стал вовремя на учет). С 19 мая 2024 года установлены новые штрафы – от 17 000 до 25 500 грн вместо 510 до 850 грн.

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