Судить не Россию: в МИД объяснили суть трибунала над оккупантами

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Антон Кориневич, рассказывая о Международном суде над диктатором Владимиром Путиным и Россией, пояснил, что в Гааге будет создан специальный трибунал, где перед законом предстанут конкретные россияне. Военные преступления совершались отдельными личностями и они должны нести ответственность персональную, а не только коллективную.

"Спецтрибунал в случае его создания будет наказывать не Россию, а конкретных российских граждан. Потому что мы помним: когда мы говорим об ответственности за преступления, мы говорим об индивидуальной уголовной ответственности", – пояснил он. Дипломат дал широкое интервью Укринформу.

Кориневич добавил, что пока такой орган пока не создан, но Украина предпринимает все усилия, чтобы он появился. Ведется работа, которая не позволяет остановиться на полпути.

"Сейчас я думаю, что наивысшей ценностью должна оставаться эта общность во мнении: нам нужен спецтрибунал, и мы должны вместе найти вариант, опцию, которая будет подходить для реализации трибунала. И мы ее реализуем", – заверил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, на прошлой неделе президент Зеленский встретился с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом. Лидер государства отметил, что орден на арест Путина является значительным результатом сотрудничества Украины с МКС, однако будут и другие результаты.

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А летом в Гааге открылся международный офис по расследованию вторжения Российской Федерации в Украину. Он должен собрать доказательства в качестве промежуточного шага перед созданием специального трибунала, который мог бы привлечь представителей Кремля к ответственности за агрессию.

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