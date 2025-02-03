Российский удар управляемой авиабомбой по школе-интернату в Судже 1 февраля 2025 года привел к гибели как минимум 4 человек, еще четверо получили тяжелые ранения. Из-под завалов удалось спасти 84 человека. Следует напомнить, что ранее здание интерната уже подвергалось обстрелам - 12 января после пристрелочного удара погибла женщина. Лица, находившиеся на территории пострадавшего объекта готовились к эвакуации. Иными словами российские оккупанты специально подбирали место для удара, дабы использовать его эффектно для решения своих информационно-боевых задач.

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Логика нелюдей в погонах очень проста: очередная трагедия, очередная порция пищи для пропаганды по этому поводу для извлечения дивидендов. Подоплека резонансного удара КАБом по гражданским, зданию, где, как и в Мариуполе в 2022 году была надпись "Люди" связана, как с текущей фронтовой рутиной, так и с тектоническими процессами глобального уровня.

Суджанская трагедия вышла не совсем такой, как планировали в Кремле. Там сокрушаются из-за малого числа жертв. Цифры, которые довольно трудно сделать притягательным заголовком мировых СМИ, учитывая ежедневную статистику зла и разрухи, наносимых РФ. Российские террористы реагировали реактивно на последствия их удара по пятиэтажному жилому дому в Полтаве, где погибли 14 человек, среди которых целая семья и двое детей.

После бомбардировки КАБом по Судже россияне для улучшения летальной "результативности" продолжали наносить удары по бригадам спасателей с помощь FPV-дронов. Нужно было обеспечить необходимую картинку под заявления "о военном преступлении, которому нет прощения и забвения", и о "попрании всех конвенций и договоров".Песков только на третьи сутки после российского удара выдавил из себя дежурную тираду о "чудовищной провокации", и рассказал, как СК РФ расследует ситуацию.

Но по мимо локального, сугубо тактического измерения трагедия на Курщине имеет и другие составляющие. В отдельных источниках даже поднимается вопрос о символической роли Суджи, как "бывшей столицы" Украины в ноябре-декабре 1918 года, т.е. ставится задача дискредитировать через фейковые обвинения в зверствах украинской армии на исторических украинских территориях в ходе оборонительной операции в Курской области. Присылается сигнал: если ВС придут на другие исторические земли, то там будут такие же бесчеловечные акты. Здесь можно усмотреть сигнал для пропутинской мобилизации в приграничных регионах и по стране вообще, а то приток добровольцев на войну иссяк и пробивает дно. Довольно своеобразное стимулирование.

Потому в дискурс снова возвращена риторика об украинских "нацистах", творящих целенаправленные убийства гражданских. Но нет ответа на самый рядовой вопрос: для чего ВСУ бить ракетами себе в тыл? Ведь как минимум не радиально использовать боекомплект таким способом – можно успешно ударить по военным объектам агрессора в зоне доступности.

В конце-концов по средством Суджи Москва планирует отработать на внешней аудитории разрывающих подход. Поскольку протекает дискуссия о подготовке переговорных позиций, то россияне предпринимают попытки уровнять жертву и агрессора. Путин хочет хоть какой-то материал нарисовать к его избитому тезису 2021-2022 годов про Сребреницу при участии украинской стороны. Для этого и реализована очередная трагедия, порожденная диким захватническим бешенством Кремля. Что еще тут добавит, и нужно ли вообще что-то добавлять.