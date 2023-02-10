Суханов рассказал историю жительницы Ирпеня для музея 'Голоса Мирных'

В преддверии полномасштабного вторжения Ирина с мужем закончили ремонт в детской и готовились к рождению дочери. 25 февраля появилась Устиния, а 6 марта от взрыва российского снаряда дом мечты Ирины было уничтожено изнутри. Ее историей поделился посол Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, известный ведущий и актер Алексей Суханов.

Видео дня

Ирина с мужем продумали все до мельчайших мелочей — но их дочь так и не увидела, что с любовью готовили для нее родители. Ирина родила Устинию в темном подвале роддома, под ракетные обстрелы. Дом семьи превратила в черный пепел русская армия.

"Больше всего досадно почему-то мне за детскую и за детские вещи, которыми дочь просто ни разу не воспользовалась. Она ни разу не зашла в свою комнату...", — делится Ирина.

От дома не осталось ничего: только стекло и пепел. Ирина чувствует, будто потеряла часть своей души, вложенной в дом, который был для нее как член семьи. Впервые внутрь уничтоженного дома мечты она зашла с психологом — и не могла осознать, что это то же место, где она была счастлива.

Но дом оставил Ирине знак. На третьем этаже был комод, на который женщина поставила свою глиняную копилку с детства. Даже когда сгорел и обрушился этаж, любимая копилка уцелела. Ирина уверена: это хороший знак того, что семья сможет восстановить свой дом. Смотрите и слушайте ее историю по ссылке.

История Ирины вошла в архив Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Это самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив Музея насчитывает более 60 000 историй.

Каждая история важна. Расскажите свою! Поделиться историей можно так:

— напишите вашу историю на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных #расскажите_свою_историю и пригласите друзей присоединиться;

— воспользуйтесь чат-ботом t.me/civilvoicesmuseum_bot в Telegram;

— посетите портал Музея https://civilvoicesmuseum.org/ и нажмите "Рассказать историю" справа сверху;

— позвоните по бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001