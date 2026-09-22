Существует ли риск, что оккупанты зимой могут войти в Запорожье: в Силах обороны дали ответ

В Силах обороны опровергли информацию о якобы подготовке российских войск к непосредственному вхождению российских войск в Запорожье этой зимой. Однако подчеркнули, что противник может продолжать попытки продвижения в направлении города небольшими пехотными группами.

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Об этом "Укринформу" рассказала пресс-секретарь Группировки войск "Юг" Анастасия Шевченко. Она подчеркнула, что наши бойцы контролируют маршруты передвижения оккупантов.

"Информация, которую сейчас распространяют некоторые СМИ и Telegram-каналы о возможном входе войск противника непосредственно в Запорожье зимой 2026 года, не соответствует действительности. Предположения о возможных попытках противника действовать в направлении Запорожья небольшими пехотными группами нельзя полностью исключать. В то же время пока оснований говорить о высокой вероятности такого развития событий нет", – объяснила Шевченко.

ВСУ контролируют пути продвижения врага

По ее словам, военные в зоне ответственности группировки "Юг" контролируют логистические маршруты российских войск и пути их продвижения. В настоящее время линия боевого столкновения проходит примерно в 30 км от областного центра, поэтому противнику практически невозможно продвинуться на такое расстояние незаметно. Захватчиков достаточно легко обнаружить с помощью беспилотных систем.

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Шевченко заверила, что украинские военные не фиксируют изменений в действиях российских сил, которые могли бы свидетельствовать о подготовке к непосредственному наступлению на Запорожье. И хотя оккупанты не отказываются от планов захвата города, в настоящее время у противника нет достаточных сил и средств для продвижения непосредственно к нему.

Вместе с тем, добавила пресс-секретарь, на Ореховском направлении оккупанты периодически пытаются продвигаться небольшими пехотными группами. Такие попытки фиксируются вблизи Малых Щербаков, Степового и Щербаков, однако успешного продвижения у российских военных не наблюдается.

Что предшествовало

Ранее о возможности проникновения в Запорожье отдельных российских пехотных групп говорил командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий "Перун" Филатов.

"Я думаю, что в этом году, в зимний период, мы зафиксируем приближение и вход в само Запорожье не войск, а отдельных групп. Это возможно, и вероятность этого очень высока. Это будут пехотные группы, которые дойдут до Запорожья", – подчеркнул он.

Как писал OBOZ.UA, ранее Силы обороны поразили самоходную пусковую установку российского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" на Запорожском направлении. По вражеской технике нанесли удары беспилотники "Дартс" и "Котигорошко".

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