Светлая и вечная память: что известно о полицейских, трагически погибших во время атаки по Криворожскому РУП. Фото

В результате ракетного удара по Кривому Рогу в пятницу, 27 сентября, погибли трое правоохранителей и гражданская женщина. Полицейские находились на службе, когда российские войска ударили ракетой по зданию районного управления полиции.

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Об этом сообщает МВД. В ведомстве также выразили соболезнования родным и близким погибших.

Отмечается, что полицейские Снежана Павлюк и Александр Азаров находились на службе, когда российские войска ударили ракетой по зданию Криворожского РУП. Тело полицейского Артема Баландина там было обнаружено последним.

"Родные и близкие всю ночь провели на месте разбора завалов, надеясь на чудо. К сожалению, его не произошло", – говорится в сообщении МВД.

Еще одна гражданская жертва российского террора – тоже сотрудница полиции Татьяна Андреева. Женщина погибла при выполнении своей ежедневной работы. Она наводила порядок и поддерживала чистоту в здании Криворожского районного управления полиции.

Кроме того, в МВД рассказали, что в результате повторной коварной атаки врага в Сумской области во время несения службы погиб полицейский Игорь Поладич — он прибыл спасать людей после первого вражеского удара.

В ведомстве также рассказали, что правоохранители гибнут не только от вражеских ракет. В частности, в Ровенской жизни сержанта полиции Сергея Трума унесло дорожно-транспортное происшествие.

"Сегодня в блокпост, на котором несли службу полицейские и военные, на скорости врезался грузовик. Травмы, которые он получил, оказались смертельными. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшим", – резюмировали печальную статистику в МВД.

Напомним, что утром 27 сентября в Кривом Роге на Днепропетровщине раздался взрыв. В городе заявили о ракетном ударе по районному управлению Нацполиции: погибли четыре человека и шестеро пострадали.

Также утром 27 сентября россияне атаковали "Шахедами" Измаил в Одесской области. Разрушения подверглись жилым домам. Известно о трех жертвах, а также о раненых.