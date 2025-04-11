Светлая память будет жить вечно: проходят годовщины гибели на войне двух Героев с Житомирщины. Фото
В пятницу, 11 апреля, проходят годовщины со дня гибели двух защитников Чудновской громады Житомирщины. Михаил Майчук пал в 2023 году, Виктор Кондратюк – в 2024-м.
"Трудно найти слова утехи, невозможно излечить боль и избавиться от горечи потери. Но добрая, светлая память о наших защитниках будет жить вечно, оставаясь в сердцах родных, коллег, друзей, боевых побратимов и всех жителей громады. Спасибо вам за защиту, наши дорогие Герои", – говорится в сообщении Чудновского городского совета.
Михаил Сергеевич Майчук родился 22 ноября 1993 года, был жителем села Дубище Житомирского района.
Учился в Дубищенской общеобразовательной школе I-II степеней и в дальнейшем в Любарском ПТУ. После окончания училища работал на предприятии "Каулин" в городе Бердичев.
В начале полномасштабного вторжения стал на защиту Украины в рядах одного из отделений взвода огневой поддержки аэромобильной роты воинской части А4355.
Погиб 11 апреля 2023 года в боях близ Бахмута Донецкой области.
У Михаила остались жена, пятилетняя (ныне семилетняя) дочь и мать. Похоронен на кладбище в Дубище. Посмертно награжден орденом "За мужество" ІІІ степени.
Виктор Николаевич Кондратюк родился 18 марта 1979 года, был жителем села Турчиновка Житомирского района.
11 апреля 2024 года сердце военнослужащего перестало биться.