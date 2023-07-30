'Светлый и талантливый': в боях за Украину погиб актер из фильма Сенцова 'Носорог' Евгений Светличный

В ходе боевых действий за Украину потерян Евгений Светличный, воин первой отдельной штурмовой роты ГУК ПС "Волки Да Винчи". Ему было всего 29 лет.

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Евгений был известен также под позывным "Жека". Об этом сообщил режиссер Олег Сенцов.

В результате выполнения боевого задания на Харьковском направлении 19 июля погиб Евгений Светличный.

В 2021 году он сыграл роль в фильме "Носорог", который был создан под режиссурой Олега Сенцова. Помимо своей службы в первой отдельной штурмовой роте ГУК ПС "Волки Да Винчи", Евгений также успел заслужить признание в кинематографе, оставив свой след в искусстве и на экране.

"Каждая гибель воина – большая потеря для нации, каждая гибель "Волка" – большая потеря для стаи", – прокомментировали собратья Евгения.

Сенцов посвятил погибшему пост на Facebook.

"Жека Светличный. Спортсмен, Актер, Воин. Погиб как Герой, защищая нашу Родину", – написал в фейсбуке режиссер "Носорога" Олег Сенцов.

Потерю прокомментировала и жена Олега Сенцова Вероника Вельч.

"Женю знала из фильма "Носорог" – таким его хочу всегда помнить. В стильных штанишках, бабочке и очках. Евгений Светличный. Светлый и талантливый. Боролся с врагом до последнего дыхания. К сожалению, то дыхание оказался очень преждевременным… Почивай с миром, друг", – написала онаю

Напомним, что 1-й отдельный механизированный батальон "Волки Да Винчи" Сухопутных войск ВС Украины 30 июля сообщил о гибели пяти своих воинов. Один Герой погиб на Бахмутском направлении, четыре – на Харьковском.

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