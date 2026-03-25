В ночь на 24 марта СБУ совместно с Силами беспилотных систем, ССО, ГУР и пограничниками атаковала Ленинградскую область России. Для этого использовались дистанционно управляемые легкомоторные самолеты А-22 с авиабомбами ФАБ-250.

Видео дня

Об этом говорится в Telegram-паблике"Николаевский Ванек". Последний раз указанный российский регион атаковали бомбами еще во Вторую мировую войну.

"Сегодня утром Ленинградскую область бомбили бомбами. Примечательно, что последний раз Ленинградскую область бомбили бомбами еще во времена Второй Мировой Войны, и вот сейчас.", – говорится в сообщении.

Что известно об атаке

По предварительным данным, попадания пришлись по резервуарному парку и стендерам для слива и налива нефти и нефтепродуктов в порту Усть-Луга. На территории предприятия зафиксирован пожар, а"масштабы нанесенного ущерба уточняются".

В Генштабе подчеркнули, что атакованный объект является важной составляющей российской энергетической инфраструктуры и используется для экспорта и транспортировки нефтепродуктов, доходы от которых направляются на финансирование вооруженной агрессии против Украины.

Напомним, в порту Усть-Луга в Ленинградской области РФ ночью 25 марта вновь произошел пожар. Порт вспыхнул после атаки украинских БПЛА и ряда взрывов в регионе. Успешную атаку украинских дронов на порт Усть-Луги подтвердили местные власти.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ленинградской области уже вторые сутки продолжается пожар на нефтебазе в указанном порту Приморска. Возгорание возникло еще в ночь на 23 марта, и с тех пор объект не могут полностью потушить. Густой дым настолько масштабный, что его фиксируют даже спутники, несмотря на плотную облачность.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!