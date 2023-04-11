"СВО проводим мы или против нас?!" Оккупанты готовятся к ракетным ударам по Крыму и развертывают госпитали

За годы оккупации Крымский полуостров превратили в огромную военную базу РФ, однако не в крепость. И это сегодня больше всего волнует оккупантов. Постоянные атаки беспилотников и ожидаемое контрнаступление ВСУ заставили их "задергаться" с новой силой.

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Что сейчас происходит в Крыму – читайте в материале OBOZREVATEL.

"Все идет по плану?"

Взрывы в Крыму уже стали обычным делом: неизвестные беспилотники постоянно атакуют военные объекты оккупантов. 8 апреля "бавовна" добралась уже и до Феодосии, на что "глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что якобы "сбита украинская ракета".

Ситуация стала выходить из-под контроля: крымский полуостров, превращенный кремлевским режимом в огромную военную базу, сегодня стал местом повышенной опасности.

Даже в оккупированной Ялте, которая расположена на южном берегу, уже появились листовки с алгоритмом действий при ракетно-артиллерийском обстреле или бомбежке.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил отец погибшего срочника с уничтоженного крейсера "Москва" Дмитрий Шкребец. Он выложил фото таких памяток населению и задал едкие вопросы Владимиру Путину.

"Все по-прежнему идет по плану, товарищ президент? СВО проводим мы или уже против нас?!" – написал он.

Местные жители, с которыми удалось пообщаться OBOZREVATEL, говорят, что с каждым днем обстановка становится напряжённее.

"Продолжают уезжать семьи российских военных, как они сами признаются, "от греха подальше". Все их хвастовство куда-то вмиг исчезло – они действительно боятся прихода украинской армии", – говорит жительница Евпатории.

По всему Крыму стали резко проводить и учения силовиков. Несколько дней назад они состоялись в Евпатории, а сегодня начались в Керчи – три дня Росгвардия будет заниматься "отработкой практических навыков с использованием холостой стрельбы и взрывпакетов. Оккупационная "власть" уже призвала жителей "соблюдать спокойствие и не поддаваться панике".

Готовятся к наплыву раненых

К "худшему" готовятся и непосредственно оккупанты. Стационарные госпитали Крыма при максимальной нагрузке способны принять всего до тысячи раненых и больных одновременно. Два находятся в Севастополе (в том числе самый крупный из всех крымских – 1472-й военно-морской госпиталь минобороны России), по одному – в Симферополе и Феодосии.

Более того, оккупационная "власть" отбирает для военных уже обычные больницы, чем лишает крымчан возможности получать медпомощь. Теперь же, по словам "главы" Севастополя Михаила Развожаева, "власть" проведет инвентаризацию всех медицинских и социальных объектов. А это, не сомневаются местные жители, закончится новым отжимом помещений в пользу ВС РФ.

Нехватка мест для раненых, а также грядущее контрнаступление украинской армии заставили россиян быстро заняться и развертыванием дополнительных мобильных госпиталей. По данным Генерального штаба ВСУ, новый палаточный городок уже функционирует в Симферопольском районе.

"Появился новый медперсонал из России, потому что местных не хватает. Да и не все горят желанием спасать оккупантов. К тому же очень много врачей выехали на материковую Украину", – объяснила жительница Симферополя в разговоре с OBOZREVATEL.

По ее словам, в Крым заманивают россиян высокими зарплатами, однако именно сейчас с этим трудности: все понимают, что в любой момент начнется контрнаступление, а госпитали – не самое безопасное место, как и собственно Крым.

С каждым днем паника по поводу контрнаступления ВСУ у оккупантов нарастает. Еще год назад россияне не могли представить такое даже в кошмарном сне – теперь же освобождение Крыма абсолютно реально.