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"СВО проводим мы или против нас?!" Оккупанты готовятся к ракетным ударам по Крыму и развертывают госпитали

Олег Шевченко
War
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37,3 т.
освобождение Крыма

За годы оккупации Крымский полуостров превратили в огромную военную базу РФ, однако не в крепость. И это сегодня больше всего волнует оккупантов. Постоянные атаки беспилотников и ожидаемое контрнаступление ВСУ заставили их "задергаться" с новой силой.

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Что сейчас происходит в Крыму – читайте в материале OBOZREVATEL.

"Все идет по плану?"

Взрывы в Крыму уже стали обычным делом: неизвестные беспилотники постоянно атакуют военные объекты оккупантов. 8 апреля "бавовна" добралась уже и до Феодосии, на что "глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что якобы "сбита украинская ракета".

Ситуация стала выходить из-под контроля: крымский полуостров, превращенный кремлевским режимом в огромную военную базу, сегодня стал местом повышенной опасности.

Даже в оккупированной Ялте, которая расположена на южном берегу, уже появились листовки с алгоритмом действий при ракетно-артиллерийском обстреле или бомбежке.

взрывы в Крыму

Об этом в своем Telegram-канале сообщил отец погибшего срочника с уничтоженного крейсера "Москва" Дмитрий Шкребец. Он выложил фото таких памяток населению и задал едкие вопросы Владимиру Путину.

"Все по-прежнему идет по плану, товарищ президент? СВО проводим мы или уже против нас?!" – написал он.

Местные жители, с которыми удалось пообщаться OBOZREVATEL, говорят, что с каждым днем обстановка становится напряжённее.

"Продолжают уезжать семьи российских военных, как они сами признаются, "от греха подальше". Все их хвастовство куда-то вмиг исчезло – они действительно боятся прихода украинской армии", – говорит жительница Евпатории.

По всему Крыму стали резко проводить и учения силовиков. Несколько дней назад они состоялись в Евпатории, а сегодня начались в Керчи – три дня Росгвардия будет заниматься "отработкой практических навыков с использованием холостой стрельбы и взрывпакетов. Оккупационная "власть" уже призвала жителей "соблюдать спокойствие и не поддаваться панике".

Готовятся к наплыву раненых

К "худшему" готовятся и непосредственно оккупанты. Стационарные госпитали Крыма при максимальной нагрузке способны принять всего до тысячи раненых и больных одновременно. Два находятся в Севастополе (в том числе самый крупный из всех крымских – 1472-й военно-морской госпиталь минобороны России), по одному – в Симферополе и Феодосии.

госпиталь Пирогова Севастополь

Более того, оккупационная "власть" отбирает для военных уже обычные больницы, чем лишает крымчан возможности получать медпомощь. Теперь же, по словам "главы" Севастополя Михаила Развожаева, "власть" проведет инвентаризацию всех медицинских и социальных объектов. А это, не сомневаются местные жители, закончится новым отжимом помещений в пользу ВС РФ.

Нехватка мест для раненых, а также грядущее контрнаступление украинской армии заставили россиян быстро заняться и развертыванием дополнительных мобильных госпиталей. По данным Генерального штаба ВСУ, новый палаточный городок уже функционирует в Симферопольском районе.

"Появился новый медперсонал из России, потому что местных не хватает. Да и не все горят желанием спасать оккупантов. К тому же очень много врачей выехали на материковую Украину", – объяснила жительница Симферополя в разговоре с OBOZREVATEL.

По ее словам, в Крым заманивают россиян высокими зарплатами, однако именно сейчас с этим трудности: все понимают, что в любой момент начнется контрнаступление, а госпитали – не самое безопасное место, как и собственно Крым.

Крым Украина

С каждым днем паника по поводу контрнаступления ВСУ у оккупантов нарастает. Еще год назад россияне не могли представить такое даже в кошмарном сне – теперь же освобождение Крыма абсолютно реально.