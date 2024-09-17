Сводка Генштаба на утро 17 сентября 2024 – карта боевых действий и последние новости с фронта
Российские оккупационные войска продолжают активно вести боевые действия на Кураховском и Покровском направлениях. Только на этих участках фронта произошло более 80 атак.
Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 08:00 17 сентября. За прошедшие сутки зафиксировано 157 боевых столкновений.
Противник нанес по украинским позициям и населенным пунктам 84 авиаудара, включая 127 ударов управляемыми авиабомбами. Кроме того, было произведено 4030 обстрелов, из них 135 – из реактивных систем залпового огня.
За прошедшие сутки оккупанты нанесли авиаудары в районах таких населенных пунктов Шалыгино, Новая Слобода, Реки, Новониколаевка, Писаревка, Волчанск, Купянск, Петропавловка, Кучеровка, Радьковка, Новоегоровка, Часов Яр, Щербиновка, Покровск, Михайлов Новодонецкое, Урожайное, Угледар, Новоалександровка, Украинка и Шевченковка.
Авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли восемь ударов по местам скопления личного состава и техники врага, а также по двум радиолокационным станциям и двум другим важным объектам оккупантов.
На Харьковском направлении произошло два боевых столкновения возле Волчанска.
На Купянском направлении было зафиксировано 11 вражеских атак, во время которых украинские военные отражали штурмы у Новоосинового, Синьковки и Лозовой.
На Лиманском направлении враг совершил 21 штурмовое действие вблизи Грековки, Дружелюбовки, Макеевки, Невского, Новосадового, Белогоровки и в Серебрянском лесничестве.
На Северском направлении украинские силы успешно отбивали три атаки врага вблизи Ивано-Дарьевки и Переездного.
На Краматорском направлении оккупанты совершили шесть атак в районах Васюковки и Часова Яра.
На Торецком направлении враг при поддержке авиации провел 19 атак вблизи Нелиповки, Дружбы, Торецкая и Железного.
На Покровском направлении украинские военные остановили 40 атак противника. Наиболее активно российские оккупанты действовали в районах Воздвиженки, Гродовки, Новогродовки, Мариновки и Красного Яра, в том числе с наибольшей интенсивностью атак возле Гродовки и Новогродовки.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 42 атаки в районах Украинска, Цукурино, Желанного Первого, Георгиевки, Константиновки и Екатериновки.
На Времивском направлении противник провел семь атак на Угледар, Екатериновку, Водяное и Константиновку.
На Ореховском направлении был зафиксирован один штурм наших позиций в районе Роботино.
На Приднепровском направлении враг совершил пять неудачных штурмов.
На Волынском и Полесском направлениях не выявлены признаки формирования наступательных группировок противника.
На границе Черниговской и Сумской областей противник активно использует артиллерию и авиацию с территории РФ для обстрелов украинских населенных пунктов.
Также идет операция ВСУ в Курской области.
В общем, по всей линии фронта украинские защитники наносят существенные потери вражеским войскам в живой силе и технике, истощая их боевой потенциал.
Ранее сообщалось, что российская террористическая армия продолжает активное наступление в пределах городской застройки Волчанская. При этом на других участках Харьковщины враг немного снизил темп наступательных действий.
Напомним, у российских захватчиков на Харьковском направлении возникли большие проблемы из-за украинских БПЛА. Особенно сильно активность дронов препятствует врагу на участке Глубокое – Липке.
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