Сводка Генштаба на утро 17 сентября 2024 – карта боевых действий и последние новости с фронта

Российские оккупационные войска продолжают активно вести боевые действия на Кураховском и Покровском направлениях. Только на этих участках фронта произошло более 80 атак.

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Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 08:00 17 сентября. За прошедшие сутки зафиксировано 157 боевых столкновений.

Противник нанес по украинским позициям и населенным пунктам 84 авиаудара, включая 127 ударов управляемыми авиабомбами. Кроме того, было произведено 4030 обстрелов, из них 135 – из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли авиаудары в районах таких населенных пунктов Шалыгино, Новая Слобода, Реки, Новониколаевка, Писаревка, Волчанск, Купянск, Петропавловка, Кучеровка, Радьковка, Новоегоровка, Часов Яр, Щербиновка, Покровск, Михайлов Новодонецкое, Урожайное, Угледар, Новоалександровка, Украинка и Шевченковка.

Авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли восемь ударов по местам скопления личного состава и техники врага, а также по двум радиолокационным станциям и двум другим важным объектам оккупантов.

На Харьковском направлении произошло два боевых столкновения возле Волчанска.

На Купянском направлении было зафиксировано 11 вражеских атак, во время которых украинские военные отражали штурмы у Новоосинового, Синьковки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг совершил 21 штурмовое действие вблизи Грековки, Дружелюбовки, Макеевки, Невского, Новосадового, Белогоровки и в Серебрянском лесничестве.

На Северском направлении украинские силы успешно отбивали три атаки врага вблизи Ивано-Дарьевки и Переездного.

На Краматорском направлении оккупанты совершили шесть атак в районах Васюковки и Часова Яра.

На Торецком направлении враг при поддержке авиации провел 19 атак вблизи Нелиповки, Дружбы, Торецкая и Железного.

На Покровском направлении украинские военные остановили 40 атак противника. Наиболее активно российские оккупанты действовали в районах Воздвиженки, Гродовки, Новогродовки, Мариновки и Красного Яра, в том числе с наибольшей интенсивностью атак возле Гродовки и Новогродовки.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 42 атаки в районах Украинска, Цукурино, Желанного Первого, Георгиевки, Константиновки и Екатериновки.

На Времивском направлении противник провел семь атак на Угледар, Екатериновку, Водяное и Константиновку.

На Ореховском направлении был зафиксирован один штурм наших позиций в районе Роботино.

На Приднепровском направлении враг совершил пять неудачных штурмов.

На Волынском и Полесском направлениях не выявлены признаки формирования наступательных группировок противника.

На границе Черниговской и Сумской областей противник активно использует артиллерию и авиацию с территории РФ для обстрелов украинских населенных пунктов.

Также идет операция ВСУ в Курской области.

В общем, по всей линии фронта украинские защитники наносят существенные потери вражеским войскам в живой силе и технике, истощая их боевой потенциал.

Ранее сообщалось, что российская террористическая армия продолжает активное наступление в пределах городской застройки Волчанская. При этом на других участках Харьковщины враг немного снизил темп наступательных действий.

Напомним, у российских захватчиков на Харьковском направлении возникли большие проблемы из-за украинских БПЛА. Особенно сильно активность дронов препятствует врагу на участке Глубокое – Липке.

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