'Враг пытается вклиниться': в ОТГВ 'Харьков' рассказали о боях в районе Волчанска и тактике противника. Карта

Российская террористическая армия продолжает активное наступление в пределах городской застройки Волчанска. При этом на других участках в Харьковской области враг немного снизил темп наступательных действий.

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В Волчанске путинские войска пытаются вклиниться в глубину оборонительных рубежей ВСУ. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Виталий Саранцев.

По его словам, россияне атакуют город Волчанск, нанося огневое поражение с применением разной номенклатуры вооружения. Также в населенном пункте не прекращаются уличные бои. Враг прикладывает усилия, чтобы прорвать оборону украинских войск и вклиниться в тыловые позиции.

В свою очередь Силы обороны Украины наносят российским оккупантам потери и заставляют врага отказываться от выполнения задач. Благодаря успешным действиям украинских воинов россияне были вынуждены снизить активность и отказаться от проведения штурмовых действий на некоторых участках фронта в Харьковской области.

Кроме того, Силы обороны пытаются идти вперед, улучшать собственное тактическое положение и регулярно наносить эффективные удары по вражеским позициям.

"Если брать другие направления, это, в частности, Старица, Липцы, Глубокое, Лукьянцы, то там противник пока не предпринимает каких-либо активных действий. Но это не значит, что он ушел и отказался от наступления. Нет, он наращивает свои силы, проводит внутреннюю ротацию подразделений. Он там, где это возможно, пытается проводить мероприятия логистического обеспечения, наращивает систему связи, систему управления", – объяснил украинский военный.

Напомним, у российских захватчиков на Харьковском направлении возникли большие проблемы из-за украинских БПЛА. Особенно сильно активность дронов препятствует врагу на участке Глубокое – Липцы.

Ранее сообщалось, что на Харьковском направлении фронта штурмовые группы оккупантов из состава 79-го мотострелкового полка 18-й мотострелковой дивизии армии РФ отказались от выполнения задач. Их командование планировало возобновить штурмовые действия.

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