Своих не бросают? На Угледарском направлении оккупант обокрал погибшего 'товарища' и сбежал. Видео

Удивляться поступкам российских оккупантов уже не хватает сил, но они продолжают творить такое зверство, которое страшно представить. К примеру, недавно военный РФ обокрал погибшего "товарища" и сбежал.

Видео дня

Соответствующее видео появилось в Telegram. Произошло это на на Угледарском направлении (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Кадры запечатлела 72-я бригада Черных Запорожцев. На них показано, как российский военный преступник идет по полевой тропе, покрытой ямами от мин, и приближается к погибшему сослуживцу.

Как ни странно, но он не проверил, дышит ли "товарищ", а сразу же принялся осматривать содержимое его карманов.

Затем оккупант в спешке снял часы с руки трупа и резко сбежал.

Примечательно, что все это видел еще один военный РФ. Он не попытался предотвратить ограбление умершего, а просто помчался в противоположную сторону.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее военный преступник РФ рассказал о массовых гражданских убийствах в Луганской области. Он сказал, что убивал всех подряд – и детей, и женщин, и пожилых людей.

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