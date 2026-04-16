Своих жертв бил молотком по голове: российский маньяк, который воевал против Украины, умер при 'загадочных' обстоятельствах. Фото

Умер "при загадочных обстоятельствах" российский преступ ник Юрий Гриценко, известный как "зеленоградский маньяк", который воевал против Украины. Он был осужден за убийство и вышел из колонии до завершения срока, поскольку подписал контракт с российской армией как наемник и отправился убивать украинцев.

Видео дня

Об этом сообщило росмедиа. Умершим его признали еще 25 января 2025 года, обстоятельства его смерти не указываются.

Что известно

О том, что Гриценко освободился из колонии в Мордовии и отправился на войну в Украину, стало известно в мае 2024 года. Позже отметили, что контракт с российской армией он заключил еще в сентябре 2023 года. По информации медиа, на войну против Украины он отправился, чтобы заработать денег, жилья у него не было, а квартира мамы отошла государству.

Указано, что сначала Гриценко взяли в отряд "Шторм Z", однако из-за проблем со здоровьем для штурмовиков он не подошел и его перевели в санитарно-эвакуационный взвод.

Кто такой Юрий Гриценко

Юрий Гриценко – бывший сотрудник органов внутренних дел. Первое убийство совершил в 1993 году, когда он до смерти забил сковородкой секс-работницу, за что отсидел девять лет (вышел из колонии по УДО на полтора года раньше).

Затем в 2002 году Гриценко приговорили к 22 годам за серию убийств и грабежей, которые он совершил с апреля по ноябрь 2001 года. По версии следствия, он совершил 14 нападений на женщин, в результате чего четыре из них погибли. Своих жертв он бил молотком по голове, после чего забирал их личные вещи.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия отправила воевать против украинцев десятки тысяч осужденных преступников, которые подписали контракт с МО РФ. Однако, несмотря на заявления, что на свободу не выйдут особо опасные из них, реальность оказалась другой.

Также мы писали о том, что на территории страны-агрессора зафиксирован беспрецедентный рост количества преступлений, совершенных солдатами и офицерами армии России. Военные преступники, вернувшиеся домой, терроризируют уже своих соотечественников. При этом они полностью уверены в своей безнаказанности – и причины для этого есть.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!