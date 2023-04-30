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"Всегда улыбался и шутил": погиб уроженец Крыма, мечтавший, чтобы следующее поколение не знало войны

Дарья Дурова
War
7 минут
1,5 т.
Украинский воин из Крыма отдал жизнь, защищая родную страну от оккупантов

Защитник Украины Святослав "Свят" Алексапольский, погибший на фронте, был коренным крымчанином, фанатом футбольного клуба "Таврия", занимался боевыми искусствами и мечтал, чтобы следующее поколение не знало войны. Героя не стало 29 августа 2022 года во время контрнаступления на юге Украины, в районе сел Новогригоровка и Любомировка Николаевской области. Он погиб от кассетного снаряда, пытаясь спасти раненого побратима.

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Алексапольскому навсегда осталось 33 года. О том, каким был воин, чем он увлекался и что о нем говорят родные, рассказали журналисты в рамках совместного проекта Tribuna.com и фонда "Трибуна Героїв".

Святослав "Свят" Алексапольский

Фанат симферопольской "Таврии" защищал родную страну с 2015 года в подразделениях "Азова" и десантно-штурмовых войсках. Был командиром взвода разведки 126-й бригады.

Занимался бразильским джиу-джитсом, имел синий пояс и мечтал получить черный. Любил шахматы, занимался пешим туризмом, паркуром, разными боевыми искусствами, прыгал с парашютом и бегал. Знакомые отмечают, что он много смеялся и шутил.

Уроженец Крыма встал на защиту Украины

Родился Алексапольский в городе Саки (Крым). Учился в украинских классах крымских школ и школе-интернате для одаренных детей, где предметы преподавались на английском языке.

В июле прошлого года воин рассказывал журналистам, что по папиной линии 10 поколений его семьи проживали в Севастополе. "Мои предки – понтийские греки, которые поселились на полуострове еще до появления там каких-то россиян", – подчеркивал он.

Алексапольский со своей девушкой на стадионе
Алексапольский с друзьями по движению ультрас

Футбол Святослав полюбил с детства, на стадион "Локомотив" в Симферополе начал ходить с 2005 года.

"Сын увлекался футболом. К счастью, не только им. А я с уважением относилась к его увлечениям и молилась, чтобы не было никаких травм. То, что Святослав стал ультрас, я узнала, когда он с товарищами начал ездить на выездные матчи "Таврии" в другие города Украины. И помню, с какой гордостью он принес шарф симферопольской команды домой", – вспомнила мама Героя Людмила.

Алексапольский со своей мамой

Невеста Святослава Анна рассказала, что их общая история тоже началась с любви к футболу. Она отметила, что Алексапольский был очень коммуникабельным, к нему часто обращались за советом. "Жил в центре Симферополя и знал, казалось, полгорода", – вспомнила Анна.

Анна и Святослав

Мужчина также помогал тренировать молодой коллектив ультрас Young boys. Когда требовалось, мог оказать первую медицинскую помощь.

"Свят тренировал нас, одинаково ко всем относился и показывал по 100 раз каждый прием, если у кого-то не получалось. Он выводил нас на забивон с одесситами в 2013 году (на выезде из Крыма). Откачивал, когда меня вырубили. Медиком уже тогда был хороший", – вспомнил фанат "Таврии" Олег.

Также Святослав занимался разными единоборствами, самым лучшим сочетанием считал тайский бокс и бразильское джиу-джитсу. Друг погибшего Антон заявил, что воин не пропускал тренировки и был "не по годам мудрым человеком".

"Знакомство переросло в дружбу, когда мы начали заниматься вместе боевыми единоборствами – тайским боксом. Свят в плане спорта показывал хорошие результаты, тренировки не пропускал, пытался участвовать в соревнованиях. После изнурительных тренировок мы с ребятами из нашего круга ходили в сауну раз в неделю, там пили травяной чай с медом и общались на темы спорта, футбола, политики... Это переросло в маленькую традицию", – рассказал друг Алексапольского.

Он вспомнил, как однажды у него произошел конфликт с гопниками. Тогда Антон восстанавливался после перелома ноги и, как сказал сам, едва ходил.

"Дело было вечером – и нужна была срочная помощь. Я позвонил Святу, он сразу отозвался и буквально через полчаса приехал ко мне на помощь. В этом конфликте мы вышли победителями. Правда, Святу рассекли бровь ударом бутылки, но на это он не обратил внимания. Он прожил яркую жизнь и останется в моей памяти как верный и мудрый друг", – сказал Антон.

Святослав Алексапольский

В 2014 году жизнь Алексапольского изменилась. Он вместе с друзьями принимал участие в проукраинских акциях в Крыму, защищал мирных митингующих от титушек.

"Со Святом посещали в то время все проукраинские митинги, встречались с режиссером Олегом Сенцовым, договаривались, как будем охранять мирные митинги от пророссийских боевиков", – заявил один из крымских друзей воина.

Украинских патриотов оккупанты преследовали и похищали. Российская ФСБ объявила Алексапольского террористом, его фото крутили на мониторах троллейбусов Симферополя и развешивали по городу. В целях безопасности мужчине пришлось вывезти свою семью во Львов.

"Нашу безмятежную жизнь поменяла угроза, а затем и оккупация родного полуострова. С началом революционных событий в Киеве Святослав с друзьями собирался уехать на Майдан, но их не выпускали с вокзала. Кто-то успел поехать в столицу, а мы ходили на митинги и акции протестов в Симферополе. Начались преследования тех, кто был против оккупации Крыма чужой страной, нас всех разбросало по материку, а убежище предоставляли ультрас всей Украины", – вспомнила Анна.

Тогда Алексапольский вступил в ряды "Азова", но когда ребят вывели из зоны боевых действий на долгое время, то вернулся во Львов. Там работал в кузнице, занимался джиу-джитсу и активно приобщался к деятельности "Экокорпуса".

"Ездил на рейды по передвижным зверинцам, циркам, защищал и помогал животным. Продолжал спасать животных и в зонах боевых действий на востоке и юге", – отметила невеста Героя.

Защитник Украины со своей невестой

Она сказала, что со своим любимым общалась каждый день. Даже когда он был в АТО/ООС, то всегда пытался найти возможность, чтобы позвонить и хотя бы поздороваться.

"Помню, как испугалась, когда однажды плохо слышала его из блиндажа и Свят куда-то вылез, чтобы поймать связь. Тогда же я услышала, как начался обстрел... У нас не было проблем, воспринимали все как приключение, новую задачу, с которой справимся вместе", – заявила Анна.

Она добавила, что ее любимый владел разными секретами выживания, самостоятельно изучал программирование (и даже планировал в будущем попасть в кибервойска), много путешествовал и ходил пешком.

Чаще всего пара ездила во Львов в гости к маме Святослава. "Бывали на разных концертах и фестивалях: "Бандерштат" с палаткой, Atlas Weekend. Свят любил слушать группу Scorpions и очень хотел побывать на их концерте", – вспомнила украинка.

Алексапольский в Черногории

"Хотел, чтобы война прекратилась в этом поколении и не пошла дальше. Доступным языком, качественно пытался передавать разные знания и навыки по военной отрасли и научить максимальное количество ребят вокруг себя тому, чему до войны научился сам в армии, в АТО и ООС", – рассказал Алексей, брат Алексапольского по отцу.

По его словам, Свят хотел развиваться сам и помогал окружающим. "Любил удивить хорошей цитатой, легко переключался в разговоре с футбольной тематики к уместному цитированию биографий древних греков из Плутарха и римлян из книг Светлония или крылатых фраз маршалов Наполеона Бонапарта", – отметил он.

Знакомые утверждают, что Алексапольский предчувствовал полномасштабную войну, готовился и говорил, что каждый должен иметь собственное снаряжение и оружие, чтобы в случае чего не терять время зря.

Мужчина снова встал на защиту страны с первых дней полномасштабного вторжения РФ. Он имел большой боевой опыт, поэтому активно проводил профессиональную подготовку членов добровольческих формирований, совместно с которыми участвовал в освобождении Киевской области. Когда там завершились бои, воин собрал группу крымчан и отправился на помощь друзьям из Николаева.

Анна говорит, что ее жених мечтал, что будет помогать в деоккупации Крыма. "Терять свой дом было неприятно, но жить в оккупации мы не собирались. У свободных людей всегда есть выбор... Во снах я всегда в Крыму и Свят жив", – сказала украинка.

29 августа Алексапольский в составе снайперской пары был в контрнаступлении в Николаевской области. Принял командование на себя и возглавил штурмовую группу, но погиб, когда россияне устроили обстрел кассетными снарядами.

Анна вспомнила, что Свят писал стихи. Когда он был в АТО, то прислал ей этот текст:

Козак не без долі,

А світ не без добрих людей.

Пройду, наче тінь над бідою,

Стрічай мене, сонячний день!

Бачу край степа тополі

Рядами стоять, як бійці,

Що битись готові для волі,

Що згинуть готові в борні.

Хай згину – аби у запеклім бою,

Хай зникну – лишень не задарма,

Ми бачимо приклади тих, що в строю,

Із давніх давен йдуть у ватру.

Жизнь за Украину отдал Святослав Алексапольский

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В боях с российскими оккупантами под Бахмутом погиб воин Ярослав Савченко. Герой был студентом исторического факультета УГУ имени Михаила Драгоманова, а также участником театра "Вавилон"

– Также в районе Бахмута при столкновении с противником жизнь отдал доброволец из дружеской Ирландии Финбар Кефферки.

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