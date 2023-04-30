"Всегда улыбался и шутил": погиб уроженец Крыма, мечтавший, чтобы следующее поколение не знало войны

Защитник Украины Святослав "Свят" Алексапольский, погибший на фронте, был коренным крымчанином, фанатом футбольного клуба "Таврия", занимался боевыми искусствами и мечтал, чтобы следующее поколение не знало войны. Героя не стало 29 августа 2022 года во время контрнаступления на юге Украины, в районе сел Новогригоровка и Любомировка Николаевской области. Он погиб от кассетного снаряда, пытаясь спасти раненого побратима.

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Алексапольскому навсегда осталось 33 года. О том, каким был воин, чем он увлекался и что о нем говорят родные, рассказали журналисты в рамках совместного проекта Tribuna.com и фонда "Трибуна Героїв".

Фанат симферопольской "Таврии" защищал родную страну с 2015 года в подразделениях "Азова" и десантно-штурмовых войсках. Был командиром взвода разведки 126-й бригады.

Занимался бразильским джиу-джитсом, имел синий пояс и мечтал получить черный. Любил шахматы, занимался пешим туризмом, паркуром, разными боевыми искусствами, прыгал с парашютом и бегал. Знакомые отмечают, что он много смеялся и шутил.

Родился Алексапольский в городе Саки (Крым). Учился в украинских классах крымских школ и школе-интернате для одаренных детей, где предметы преподавались на английском языке.

В июле прошлого года воин рассказывал журналистам, что по папиной линии 10 поколений его семьи проживали в Севастополе. "Мои предки – понтийские греки, которые поселились на полуострове еще до появления там каких-то россиян", – подчеркивал он.

Футбол Святослав полюбил с детства, на стадион "Локомотив" в Симферополе начал ходить с 2005 года.

"Сын увлекался футболом. К счастью, не только им. А я с уважением относилась к его увлечениям и молилась, чтобы не было никаких травм. То, что Святослав стал ультрас, я узнала, когда он с товарищами начал ездить на выездные матчи "Таврии" в другие города Украины. И помню, с какой гордостью он принес шарф симферопольской команды домой", – вспомнила мама Героя Людмила.

Невеста Святослава Анна рассказала, что их общая история тоже началась с любви к футболу. Она отметила, что Алексапольский был очень коммуникабельным, к нему часто обращались за советом. "Жил в центре Симферополя и знал, казалось, полгорода", – вспомнила Анна.

Мужчина также помогал тренировать молодой коллектив ультрас Young boys. Когда требовалось, мог оказать первую медицинскую помощь.

"Свят тренировал нас, одинаково ко всем относился и показывал по 100 раз каждый прием, если у кого-то не получалось. Он выводил нас на забивон с одесситами в 2013 году (на выезде из Крыма). Откачивал, когда меня вырубили. Медиком уже тогда был хороший", – вспомнил фанат "Таврии" Олег.

Также Святослав занимался разными единоборствами, самым лучшим сочетанием считал тайский бокс и бразильское джиу-джитсу. Друг погибшего Антон заявил, что воин не пропускал тренировки и был "не по годам мудрым человеком".

"Знакомство переросло в дружбу, когда мы начали заниматься вместе боевыми единоборствами – тайским боксом. Свят в плане спорта показывал хорошие результаты, тренировки не пропускал, пытался участвовать в соревнованиях. После изнурительных тренировок мы с ребятами из нашего круга ходили в сауну раз в неделю, там пили травяной чай с медом и общались на темы спорта, футбола, политики... Это переросло в маленькую традицию", – рассказал друг Алексапольского.

Он вспомнил, как однажды у него произошел конфликт с гопниками. Тогда Антон восстанавливался после перелома ноги и, как сказал сам, едва ходил.

"Дело было вечером – и нужна была срочная помощь. Я позвонил Святу, он сразу отозвался и буквально через полчаса приехал ко мне на помощь. В этом конфликте мы вышли победителями. Правда, Святу рассекли бровь ударом бутылки, но на это он не обратил внимания. Он прожил яркую жизнь и останется в моей памяти как верный и мудрый друг", – сказал Антон.

В 2014 году жизнь Алексапольского изменилась. Он вместе с друзьями принимал участие в проукраинских акциях в Крыму, защищал мирных митингующих от титушек.

"Со Святом посещали в то время все проукраинские митинги, встречались с режиссером Олегом Сенцовым, договаривались, как будем охранять мирные митинги от пророссийских боевиков", – заявил один из крымских друзей воина.

Украинских патриотов оккупанты преследовали и похищали. Российская ФСБ объявила Алексапольского террористом, его фото крутили на мониторах троллейбусов Симферополя и развешивали по городу. В целях безопасности мужчине пришлось вывезти свою семью во Львов.

"Нашу безмятежную жизнь поменяла угроза, а затем и оккупация родного полуострова. С началом революционных событий в Киеве Святослав с друзьями собирался уехать на Майдан, но их не выпускали с вокзала. Кто-то успел поехать в столицу, а мы ходили на митинги и акции протестов в Симферополе. Начались преследования тех, кто был против оккупации Крыма чужой страной, нас всех разбросало по материку, а убежище предоставляли ультрас всей Украины", – вспомнила Анна.

Тогда Алексапольский вступил в ряды "Азова", но когда ребят вывели из зоны боевых действий на долгое время, то вернулся во Львов. Там работал в кузнице, занимался джиу-джитсу и активно приобщался к деятельности "Экокорпуса".

"Ездил на рейды по передвижным зверинцам, циркам, защищал и помогал животным. Продолжал спасать животных и в зонах боевых действий на востоке и юге", – отметила невеста Героя.

Она сказала, что со своим любимым общалась каждый день. Даже когда он был в АТО/ООС, то всегда пытался найти возможность, чтобы позвонить и хотя бы поздороваться.

"Помню, как испугалась, когда однажды плохо слышала его из блиндажа и Свят куда-то вылез, чтобы поймать связь. Тогда же я услышала, как начался обстрел... У нас не было проблем, воспринимали все как приключение, новую задачу, с которой справимся вместе", – заявила Анна.

Она добавила, что ее любимый владел разными секретами выживания, самостоятельно изучал программирование (и даже планировал в будущем попасть в кибервойска), много путешествовал и ходил пешком.

Чаще всего пара ездила во Львов в гости к маме Святослава. "Бывали на разных концертах и фестивалях: "Бандерштат" с палаткой, Atlas Weekend. Свят любил слушать группу Scorpions и очень хотел побывать на их концерте", – вспомнила украинка.

"Хотел, чтобы война прекратилась в этом поколении и не пошла дальше. Доступным языком, качественно пытался передавать разные знания и навыки по военной отрасли и научить максимальное количество ребят вокруг себя тому, чему до войны научился сам в армии, в АТО и ООС", – рассказал Алексей, брат Алексапольского по отцу.

По его словам, Свят хотел развиваться сам и помогал окружающим. "Любил удивить хорошей цитатой, легко переключался в разговоре с футбольной тематики к уместному цитированию биографий древних греков из Плутарха и римлян из книг Светлония или крылатых фраз маршалов Наполеона Бонапарта", – отметил он.

Знакомые утверждают, что Алексапольский предчувствовал полномасштабную войну, готовился и говорил, что каждый должен иметь собственное снаряжение и оружие, чтобы в случае чего не терять время зря.

Мужчина снова встал на защиту страны с первых дней полномасштабного вторжения РФ. Он имел большой боевой опыт, поэтому активно проводил профессиональную подготовку членов добровольческих формирований, совместно с которыми участвовал в освобождении Киевской области. Когда там завершились бои, воин собрал группу крымчан и отправился на помощь друзьям из Николаева.

Анна говорит, что ее жених мечтал, что будет помогать в деоккупации Крыма. "Терять свой дом было неприятно, но жить в оккупации мы не собирались. У свободных людей всегда есть выбор... Во снах я всегда в Крыму и Свят жив", – сказала украинка.

29 августа Алексапольский в составе снайперской пары был в контрнаступлении в Николаевской области. Принял командование на себя и возглавил штурмовую группу, но погиб, когда россияне устроили обстрел кассетными снарядами.

Анна вспомнила, что Свят писал стихи. Когда он был в АТО, то прислал ей этот текст:

Козак не без долі,

А світ не без добрих людей.

Пройду, наче тінь над бідою,

Стрічай мене, сонячний день!

Бачу край степа тополі

Рядами стоять, як бійці,

Що битись готові для волі,

Що згинуть готові в борні.

Хай згину – аби у запеклім бою,

Хай зникну – лишень не задарма,

Ми бачимо приклади тих, що в строю,

Із давніх давен йдуть у ватру.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В боях с российскими оккупантами под Бахмутом погиб воин Ярослав Савченко. Герой был студентом исторического факультета УГУ имени Михаила Драгоманова, а также участником театра "Вавилон"

– Также в районе Бахмута при столкновении с противником жизнь отдал доброволец из дружеской Ирландии Финбар Кефферки.

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