В боях в Донецкой области погиб внук украинского художника: он с первых дней вторжения встал на защиту Украины. Фото

В боях Донецкой области погиб ирпенец Владимир Сидорук. Внук заслуженного художника Украины встал на защиту родной земли с первых дней полномасштабного вторжения РФ.

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Радиомеханик по специальности, Владимир творил настоящие чудеса с боевыми машинами, которые, казалось бы, были безнадежно повреждены: он умудрялся возвращать их в строй. О гибели воина сообщил городской голова Ирпеня Александр Маркушин.

"Невыносимо больно от каждого известия о гибели наших Героев… 20 апреля 2023 года, защищая Украину от российских захватчиков, в городе Дружковка, Донецкой области погиб старший солдат, житель Ирпеня Владимир Сидорук... У защитника остались жена, дети, родители и сестры... Вечная память Герою! Искренние соболезнования родным и близким!" – написал городской голова.

Он рассказал, что Владимир Сидорук родился 4 января 1974 года в Киеве. Однако 15 лет назад вместе с женой переехал в Ирпень: семья поселилась в доме дедушки Владимира, украинского живописца-пейзажиста и жанриста Владимира Федоровича Сидорука, который был заслуженным художником Украины и ушел из жизни в 1997 году.

Внук талантливого живописца в свое время выучился на радиомеханика в Киевском национальном экономическом университете, далее получил высшее образование в Европейском Университете.

"Занимался проектированием, дизайном, ремонтом домов, электромонтажными работами. Брался за самое сложное, обеспечивая дома светом и наполняя теплом человеческие сердца", – написал Маркушин.

Когда Россия начала полномасштабное вторжение, Владимир добровольцем вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

"Учитывая его профессионализм и опыт, был зачислен в ремонтно-восстановительное подразделение воинской части А0998 города Яворов. Ремонтировал боевую технику, часто ездил за ней на линию фронта. Благодаря его мастерству и знаниям боевые машины, которые были почти утрачены – восстанавливались и возвращались на передовую. У Владимира были не только золотые руки, но и доброе сердце. Он был надежным, порядочным, честным, преданным своей стране, семье и друзьям", – отметил Маркушин.

Прощание с Владимиром Сидоруком состоится в 13:00 29 апреля в Храме Святого Николая Чудотворца (Ирпень, ул. Садовая, 59)

Похоронят Героя на Аллее Героев в Ирпене.

Напомним, ранее стало известно, что в боях Донецкой области погиб 33-летний защитник из Одесщины Александр Чайковский. Герой был мобилизован с начала полномасштабного вторжения и был стрелком 3-й стрелковой роты одной из воинских частей.

У павшего в бою воина остались мать, брат, трое сестер, жена и трое детей.