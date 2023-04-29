В боях в Донецкой области погиб 33-летний защитник из Одесщины: у него осталось трое детей. Фото

В боях за Украину в Донецкой области погиб 33-летний житель поселка Затишье, что в Одесской области, Александр Сергеевич Чайковский. Герой был мобилизован с начала полномасштабного вторжения и был стрелком 3-й стрелковой роты одной из воинских частей.

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О трагедии, произошедшей 22 апреля во время боевого задания, сообщили в Facebook Затишанской громады. У бойца остались мать, брат, трое сестер, жена и трое детей.

В сообщении отметили, что Чайковский родился 19 июня 1989 года в селе Гедеримово. Окончил 9 классов Затишанской школы, после чего работал сварщиком в Одессе, а затем – в фермерском хозяйстве "Роксолана".

Затишанская громада выразила искренние соболезнования семье и друзьям павшего Героя.

"Никакие слова утешения не снизят боль вашей потери. Вечная память Александру и низкий поклон от всех жителей громады", – отметили в сообщении.

Напомним: также на фронте в Украине погиб кандидат юридических наук, известный адвокат Александр Поливодский. Последний бой воин принял в Луганской области. Прощание с Героем состоится 1 мая в 12:00 в Михайловском Златоверхом соборе Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– положил жизнь за Украину и журналист, работник Агентства стратегических коммуникаций RMA Александр Бондаренко. Он защищал родную землю на фронте с первых дней полномасштабного вторжения врага;

– также на фронте близ Бахмута погиб украинский воин Тарас Стасишин. У Героя остались жена Леся, 11-летняя дочь Ангелина и 20-летняя Наталья.

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