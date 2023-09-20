В атаке на Севастопольскую бухту сыграл очень важную роль: в ГУР рассказали, как "народный спутник" помогает защитникам Украины
"Народный спутник" ICEYE, купленный на донаты украинцев, позволяет украинской разведке каждый день получать критически важные для боевых операций разведывательные данные и сжигать тонны военной техники РФ. В частности, он был очень важен в атаке на Севастопольскую бухту 13 сентября, когда были уничтожены российский большой десантный корабль "Минск" и субмарина-ракетоноситель "Ростов-на-Дону".
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Там напомнили, что ровно год назад, 20 сентября 2022 года, волонтеры передали ICEYE для ГУР.
"На протяжении этого года "народный спутник" принес много пользы в нашей борьбе за свободу – его возможности позволяют нам ежедневно получать критически важные для боевых операций разведывательные данные и сжигать тонны вражеской смертоносной техники!" – говорится в сообщении.
В ГУР добавили, что ICEYE, в частности, сыграл очень важную роль в атаке на Севастопольскую бухту, где 13 сентября были уничтожены "Минск" и "Ростов".
В военной разведке выразили глубокую благодарность всем гражданам и волонтерам, которые приняли участие в сборе на космический аппарат.
"Это проявление поддержки и веры в общую цель останется в нашей славной истории! "Народный спутник" продолжает работать в интересах военной разведки и украинского народа!" – говорится в сообщении ГУР.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Космический спутник финской компании ICEYE позволяет делать фото с высоким разрешением даже через стены зданий – военным РФ не скрыться от "глаз" украинской разведки.
– В конце сентября 2022 года тогдашний министр обороны Алексей Резников заявил, что проект по получению доступа к спутникам ICEYE полностью окупился за два дня. За это время благодаря ему удалось обнаружить и уничтожить техники РФ на сумму, превышающую стоимость всего проекта.
– Резников объяснял, что потенциал "народного спутника" превосходит оптические возможности западных спутников, поэтому полученные данные о позициях противника не будут ограничены ни погодой, ни временем суток.
– В марте 2023 года в ГУР отчитались о тысячах единиц уничтоженной техники оккупантов благодаря спутнику ICEYE.
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