В атаке на Севастопольскую бухту сыграл очень важную роль: в ГУР рассказали, как 'народный спутник' помогает защитникам Украины

"Народный спутник" ICEYE, купленный на донаты украинцев, позволяет украинской разведке каждый день получать критически важные для боевых операций разведывательные данные и сжигать тонны военной техники РФ. В частности, он был очень важен в атаке на Севастопольскую бухту 13 сентября, когда были уничтожены российский большой десантный корабль "Минск" и субмарина-ракетоноситель "Ростов-на-Дону".

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Там напомнили, что ровно год назад, 20 сентября 2022 года, волонтеры передали ICEYE для ГУР.

"На протяжении этого года "народный спутник" принес много пользы в нашей борьбе за свободу – его возможности позволяют нам ежедневно получать критически важные для боевых операций разведывательные данные и сжигать тонны вражеской смертоносной техники!" – говорится в сообщении.

В ГУР добавили, что ICEYE, в частности, сыграл очень важную роль в атаке на Севастопольскую бухту, где 13 сентября были уничтожены "Минск" и "Ростов".

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В военной разведке выразили глубокую благодарность всем гражданам и волонтерам, которые приняли участие в сборе на космический аппарат.

"Это проявление поддержки и веры в общую цель останется в нашей славной истории! "Народный спутник" продолжает работать в интересах военной разведки и украинского народа!" – говорится в сообщении ГУР.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Космический спутник финской компании ICEYE позволяет делать фото с высоким разрешением даже через стены зданий – военным РФ не скрыться от "глаз" украинской разведки.

– В конце сентября 2022 года тогдашний министр обороны Алексей Резников заявил, что проект по получению доступа к спутникам ICEYE полностью окупился за два дня. За это время благодаря ему удалось обнаружить и уничтожить техники РФ на сумму, превышающую стоимость всего проекта.

– Резников объяснял, что потенциал "народного спутника" превосходит оптические возможности западных спутников, поэтому полученные данные о позициях противника не будут ограничены ни погодой, ни временем суток.

– В марте 2023 года в ГУР отчитались о тысячах единиц уничтоженной техники оккупантов благодаря спутнику ICEYE.

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