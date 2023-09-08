Сын Медведева занимался незаконной выдачей паспортов РФ в оккупированных областях Украины

Сын заместителя председателя Совета Безопасности РФ Илья Медведев участвовал в несанкционированной "регистрации" граждан Украины на временно оккупированных территориях. Он непосредственно руководил созданием специального веб-портала, через который украинские граждане получали доступ к российским паспортам.

Видео дня

Об этом сообщили росСМИ. Его отец, Дмитрий Медведев, также поддерживает паспортизацию украинцев в оккупированных территориях.

"Илья Медведев со стороны партии координировал реализацию проекта по созданию портала "Я в России" для жителей новых субъектов Федерации, который был инициирован решением Генерального совета "Единой России" в мае этого года", - сообщили в партии "Единая Россия".

О завершении разработки портала 7 сентября заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. По его словам, украинцы на захваченных Россией территориях якобы испытывают трудности при оформлении документов и социальных выплат.

Напомним, на временно оккупированных территориях Украины 31 августа стартовали "выборы в местные советы Российской Федерации". Псевдоголосование за псевдокандидатов будет проходить до 8 сентября, захватчики делают все, чтобы показать пропагандистам "высокую явку" населения.

Ранее сообщалось, что для принуждения к "голосованию" жителей оккупированных территорий, оккупанты терроризируют украинцев, если те не берут российский паспорт. Самопровозглашенная власть ограничивает людей в получении медицинских услуг даже в тяжелых хронических случаях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!