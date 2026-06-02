'Сын под завалами': жительница Днепра рассказала о российском ударе, который пришелся на ее 86-й день рождения. Видео

86-летняя жительница Днепра Людмила Кирилловна рассказала о последствиях российского удара по дому, в котором она жила вместе с сыном. В день своего рождения женщина осталась без жилья и ждет спасения 50-летнего сына, который оказался под завалами.

Свидетельства женщины обнародовал глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. По словам очевидицы, в момент удара она находилась в спальне, а сын был в соседней комнате.

Людмиле Кирилловне сегодня исполнилось 86 лет. Она жила в квартире вместе с сыном. По ее словам, утром они планировали поехать на дачу в более безопасное место, однако не успели.

Когда ракета попала в дом, Людмила Кирилловна была в своей комнате. После первого взрыва она быстро поднялась, поскольку ее засыпало осколками стекла. Женщина отметила, что стены ее комнаты остались целыми. Однако квартира претерпела значительные разрушения.

"После первой ракеты, я быстро поднялась, потому что меня стеклом обсыпало, но у меня стены целы", – рассказала женщина.

По словам Людмилы, на часть квартиры обвалились бетонные блоки с потолка, ее сын оказался под завалами.

"Я даже не видела, что к нему вход завален. И завален вот этими блоками с потолка", – добавила она.

Чтобы эвакуировать женщину на лестничную площадку, спасателям пришлось выламывать двери. По состоянию на момент публикации, спасательная операция на месте удара продолжается.

Обстрел Днепра: последние новости

В ночь на 2 июня оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру. В результате атаки частично разрушены жилые дома, возникли пожары, повреждена гражданская инфраструктура.

По состоянию на утро известно о шести погибших и 33 пострадавших. Среди травмированных есть дети: 13-летняя девочка и 16-летний парень. Часть пострадавших госпитализировали, несколько человек находятся в тяжелом состоянии.

В Днепре из-за атаки частично разрушился двухэтажный дом и квартиры в другой многоэтажке. Также повреждены предприятие, пожарная часть, гаражи и автомобили.

Последствия атаки фиксируют и в других городах области. В Каменском вспыхнули пожары в жилых домах, повреждены административное здание и многоквартирные дома. Три человека получили ранения.

Под обстрелами также оказались громады Никопольского, Синельниковского и Криворожского районов.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на вторник, 2 июня, страна-агрессор Россия устроила комбинированную атаку на украинскую столицу. На Киев летели группы дронов и различные типы ракет, прозвучала серия взрывов. Известно о 58 пострадавших и 4 погибших.

