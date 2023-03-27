Сырский о боях за Бахмут: продолжается наиболее интенсивная фаза, мы просчитываем все возможные варианты развития событий

В Бахмуте Донецкой области ситуация стабильно сложная, продолжается наиболее интенсивная фаза боев за город. Бахмутское направление в очередной раз посетил командующий Сухопутными войсками ВС Украины Александр Сырский.

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Генерал-полковник заявил, что командование "просчитывает все возможные варианты развития событий", а Силы обороны будут действовать адекватно сложившейся обстановке. Об этом 27 марта сообщил Telegram-канал Military Media Center.

"Враг несет значительные потери в человеческих ресурсах, вооружении и военной технике, но продолжает вести наступательные действия. Наши защитники в тяжелейших условиях героически сдерживают вражеское нашествие и не оставляют врагу шансов реализовать свои замыслы", – сказал Сырский.

Отмечается, что он побывал непосредственно в районе выполнения боевых задач и принял ряд мер касательно "проблемных вопросов, препятствующих эффективному выполнению боевых задач".

Кроме того, командующий принял ряд оперативных решений, направленных на усиление возможностей сдерживания врага и нанесения оккупантам потерь.

"Оборона Бахмута обусловлена военной необходимостью и основывается на грамотном использовании защитных возможностей города, возведенных укреплений и оборудованных огневых сооружений. Мужество и героизм наших воинов, в сочетании с умелым использованием оружия, применением маневра силами и средствами, позволили вести оборону города сверх всех предельных сроков и прогнозов", – подчеркнул Сырский.

Как писал OBOZREVATEL:

– В отчете за 26 марта Институт изучения войны заявил, что в Бахмуте в черте города захватчики добились незначительных успехов. Российская сторона утверждает, что наемники частной военной компании "Вагнер" якобы зачистили территорию Артемовского завода обработки металлов (АЗОМ) на севере населенного пункта.

– По мнению Института изучения войны, атака оккупантов на Бахмут достигает точки кульминации.

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