Сырский обсудил с американским и чешским коллегами ситуацию на линии фронта

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский 2 ноября провел переговоры с генералом Чарльзом Брауном, председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США, и генерал-лейтенантом Карелом Ржегкой, начальником Генерального штаба Чехии. Он рассказал им о сложной ситуации на фронте и потребностях Сил обороны.

Видео дня

Разговор с Брауном состоялся по телефону. Сырский сообщил в Telegram, что они "подробно обсудили срочные потребности" наших защитников и "последующие этапы военной поддержки".

"Враг не прекращает штурмовые действия по нескольким направлениям, используя преимущество в воздухе и средствах огневого поражения дальнего радиуса действия, а также имеет значительное преимущество в артиллерийских снарядах", – признал главнокомандующий.

Генерал поблагодарил Брауна и Соединенные Штаты за очередной пакет техники и оружия, а также за за последовательную поддержку нашей страны.

Браун заверил в продолжении практической помощи в борьбе с российским агрессором, отметил Сырский.

С генерал-лейтенантом Ржегкой и делегацией Вооруженных сил Чешской Республики Сырский встретился в Киеве.

"Проинформировал чешских коллег о ситуации на линии фронта, которая продолжает оставаться сложной. Активные боевые действия, продолжающиеся в отдельных направлениях, требуют постоянного обновления ресурсов украинских подразделений. В настоящее время Вооруженные силы Украины сдерживают одно из самых мощных наступлений россиян с начала полномасштабного вторжения", – сообщил главком.

Чехия является преданной союзницей Украины и стала инициатором ряда критически важных инициатив, в том числе коалиции по развитию способностей артиллерии и бронетехники; авиационной коалиции; коалиции интегрированной системы ПВО/ПРО.

Сырский во время переговоров "выразил надежду на продолжение практической реализации действующих инициатив".

Как сообщал OBOZ.UA, 31 октября Александр Сырский и командующий ВС США в Европе Кристофер Каволи провели телефонные переговоры об участии войск Северной Кореи в войне против Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!