Сырский обсудил с Каволи привлечение войск КНДР к войне против Украины

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский и командующий Вооруженными силами США в Европе генерал Кристофер Каволи провели телефонный разговор. Темой переговоров стали тяжелые бои на фронте и участие войск Северной Кореи в войне против Украины.

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О разговоре Сырский сообщил 31 октября в официальном Telegram-канале. "Провел телефонный разговор с командующим Вооруженными силами США в Европе генералом Кристофером Каволи. Главной темой нашего разговора была текущая ситуация на фронте", – информировал он.

По словам главкома ВСУ, используя количественное преимущество в личном составе и технике, армия РФ продолжает интенсивные штурмы по нескольким направлениям.

"В настоящее время вдоль всей линии фронта продолжаются тяжелые бои высокой интенсивности. Именно поэтому в разговоре с генералом Каволи в очередной раз отметил важность усиления военно-технической поддержки Вооруженных сил Украины", – заявил Сырский.

Также командующие обменялись мнениями по поводу "неотложного и жесткого реагирования" международного сообщества на привлечение военного контингента КНДР к боевым действиям на стороне страны-агрессора России, говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что 3 тыс. военных из КНДР, включая офицеров, уже готовятся к бою против Украины на территории России. Еще "дополнительные тысячи" северокорейцев, по словам Зеленского, "уже в пути".

– По данным Пентагона на 28 октября, в РФ "проходят обучение" около 10 тыс. северокорейцев. Часть из них уже в Курской области, еще несколько тысяч двигаются в этом направлении.

– В США заявили, что для Украины не будет никаких новых ограничений на использование западного оружия, если армия Северной Кореи будет участвовать в боях против ВСУ.

– Первые подразделения КНДР прибыли на Курщину 23 октября, сообщили в ГУР Минобороны Украины. Эти войска уже прошли подготовку на военных полигонах РФ.

– Глава Пентагона Ллойд Остин 30 октября заявил, что Россия не сможет победить Украину даже с помощью тысяч военных КНДР, "одетых в российскую форму". Он также призвал Москву изменить курс и добавил, что в США "полностью осознают последствия безопасности как Европы, так и Индо-Тихоокеанского региона".

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