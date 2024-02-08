Сырский побывал на Бахмутском направлении: командование сообщило о ряде важных решений. Фото

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский посетил воинские части и подразделения на Бахмутском направлении. Генерал-полковник заслушал доклады командиров и по результатам работы принял ряд важных решений.

В частности, украинские военнослужащие решили сосредотачивать основные усилия на угрожающих направлениях и применять маневры огневыми средствами. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Сухопутных войск ВСУ.

На Бахмутском направлении российские войска пытаются прорвать оборону украинских войск в районе населенного пункта Часов Яр. Путинская армия прибегает к локальным действиям малыми штурмовыми группами под прикрытием дронов и артиллерии. Кроме того, противник активно применяет дроны-камикадзе и использует средства радиоэлектронной борьбы.

По результатам докладов командиров бригад по актуальной обстановке на Бахмутском направлении Сырский провел оценку эффективности огневого поражения и рассмотрел новые способы повышения возможностей наших войск.

Кроме того, командующий Сухопутными войсками обсудил с командирами частей и подразделений вероятную тактику действий врага и варианты дальнейшего развития боевых действий. Также украинские защитники спланировали сценарии отпора агрессору и недопущение его продвижения. При этом Сырский обратил внимание командиров на ключевой приоритет – сохранение жизни наших воинов и минимизация потерь.

Напомним, российская террористическая армия продолжает разрушать постоянными обстрелами город Часов Яр и активно проводит штурмовые действия. Враг хочет захватить этот населенный пункт, чтобы в дальнейшем попытаться выйти на административные границы Донецкой области.

Напомним, российская оккупационная армия сосредоточила на востоке Украины десятки тысяч военных. При этом на сегодняшний день ключевым направлением для врага является город Часов Яр в Донецкой области. Враг продолжает атаковать позиции украинских сил, но применяет в основном пехоту, а не технику.

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