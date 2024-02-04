Разрушения катастрофические: военная рассказала о "мясных штурмах" оккупантов и ударах по Часовому Яру

Российская террористическая армия продолжает разрушать постоянными обстрелами город Часов Яр и активно проводит штурмовые действия. Враг хочет захватить этот населенный пункт, чтобы в дальнейшем попытаться выйти на административные границы Донецкой области.

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При этом в последнее время кроме мясных штурмов россияне активно привлекают к атакам бронетехнику. Об этом в эфире телемарафона рассказала солдат бригады Национальной гвардии "Рубеж" Кристина Вояк.

По ее словам, на Бахмутском направлении уже некоторое время продолжаются позиционные бои. Войска РФ имеют частичный успех, но украинские защитники оперативно возвращают под свой контроль утраченные позиции.

"На Бахмутском направлении продолжаются позиционные бои, это означает, что позиции переходят из рук в руки. Там, где враг имеет частичный успех, мы пытаемся контратаковать и забирать свои позиции назад. Цель врага – захват населенного пункта Часов Яр с дальнейшим выходом на границы Донецкой области", – сказала военная.

Также военнослужащая отметила, что оккупантам удалось приблизиться к Часовому Яру. Поэтому теперь населенный пункт еще больше страдает от артиллерийских обстрелов.

"К самому городу враг приблизился на 5-7 километров. Туда уже очень хорошо достает артиллерия. Разрушения в городе просто катастрофические. Это истинное лицо русского мира, которое мы наблюдаем везде куда противник удается дойти", – отметила Вояк.

Стоит отметить, что в последние недели к мясным штурмам путинские террористы начали привлекать больше бронетехники. Временами враг даже пытается танковыми колоннами наступать на позиции украинских войск.

"Тактика по всей линии боевого столкновения – это применение мясных штурмов. Буквально вторую-третью неделю мы наблюдаем возвращение к механизированным штурмам. Кроме того, что заходит на поле боя пехота, так само с ней заходит бронетехника, местами даже есть танковые колонны. Сейчас у них смешанная форма", – сказала военнослужащая.

Напомним, российская оккупационная армия сосредоточила на востоке Украины десятки тысяч военных. При этом на сегодняшний день ключевым направлением для врага является город Часов Яр в Донецкой области. Враг продолжает атаковать позиции украинских сил, но применяет в основном пехоту, а не технику.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины подтвердили наступление в районе Бахмута на фоне продолжающихся позиционных боев вдоль линии фронта. Предварительно, они вернули себе позиции возле Клещиевки.

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