Cили обороны Украины продвинулись под Бахмутом, успехи РФ голословны – ISW

Силы обороны Украины подтвердили наступление в районе Бахмута на фоне продолжающихся позиционных боев вдоль линии фронта. Предварительно, они вернули себе позиции возле Клещиевки.

О ситуации рассказал Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Там указали на противоречивые заявления оккупантов, которые утверждали о "захвате" новых высот, но при этом признали продвижение ВСУ.

Отмечается, что украинские воины недавно незначительно продвинулись к юго-западу от Бахмута. Аналитики ссылаются на опубликованные 3 февраля оккупантами кадры, на которых элементы 85-й отдельной мотострелковой бригады (2-й армейский корпус "ЛНР") наносят удары по украинским силам, действующим в лесной зоне к востоку от Клещиевки (к юго-западу от Бахмута).

По оценкам ISW, этот район находился под контролем ВС РФ, поэтому сказанное захватчиками позволяет предположить, что ВСУ недавно вернули себе позиции там.

Российские источники сообщили, якобы оккупанты продвинулись по неустановленной дороге в направлении Ивановского (западнее Бахмута) и "захватили" новые высоты к северу и северо-западу от Клещиевки. Также они заявили, что украинские войска отбили несколько позиций к северу от Богдановки (к северо-западу от Бахмута).

"ISW не обнаружила визуальных доказательств, подтверждающих эти утверждения. Позиционные бои продолжались в районе Богдановки и Клищевки, а также в направлении Ивановского", – указали аналитики на голословные заявления россиян.

Ранее пресс-секретарь Восточной группы войск Украины капитан Илья Евлаш сообщил, что российское военное командование перебрасывает резервы на Бахмутское направление с целью прорвать украинские оборонительные рубежи западнее Бахмута в направлении Часового Яра.

По сообщениям пропагандистов из РФ, в районе Соледара (к северо-востоку от Бахмута) действуют подразделения российской так называемой казачьей бригады "Сибирь".

Как сообщал OBOZ.UA, в конце января оккупанты пытаются перехватить инициативу в районе Богдановки и Ивановского и подошли ближе к каналу Северский Донец к западу от Клищиевки. Кроме того, украинские и российские источники указывали на продолжение позиционных боев вблизи Богдановки, Ивановского и Клещиевки.

