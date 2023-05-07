Сырский побывал на передовой и наградил лучших пехотинцев ВСУ. Фото

Командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский посетил военнослужащих, которые сдерживают российских оккупантов на востоке нашей страны. В ходе визита он поздравил пехотинцев с профессиональным праздником.

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Лучших защитников Украины генерал-полковник отметил наградами. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Сухопутных войск ВС Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам Сырского, пехота является основой украинской армии. Генерал-полковник отметил, что пехотинцы первыми занимают позиции на поле боя.

"Пехота – основа нашей армии! Пока наши пехотинцы не займут позиции врага, до тех пор они не считаются занятыми", – отметил генерал-полковник Сырский.

Во время посещения части и подразделения, которые сдерживают агрессора на переднем крае, Сырский пообщался с военнослужащими, ознакомился с проблемными вопросами подразделений и дал рекомендации по повышению обороноспособности украинских войск на фронте.

В комментарии УНИАН Сырский рассказал, что обсудил с командирами меры по лучшей обороне Бахмута и нанесению максимального поражения боевикам ЧВК "Вагнер". Также он добавил, что не все вопросы можно обсудить отдаленно, поэтому тесное общение с командирами позволило детально разобраться в ситуации и спланировать будущие действия.

Сырский охарактеризовал ситуацию на востоке Украины как напряженную, но контролируемую. По его словам, россияне в последние дни увеличили интенсивность обстрелов из тяжелого вооружения, начали использовать более усовершенствованную технику и проводят перегруппировку войск.

В то же время Сырский заверил, что благодаря действиям украинских военных противнику не удается достичь намеченных целей.

Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный поздравил украинских пехотинцев с Днем пехоты, который отмечается в Украине ежегодно 6 мая. Он отметил чрезвычайную стойкость, отвагу, братство и несгибаемость духа тысяч воинов, без страха и в сверхсложных условиях защищающих родную землю от врага.

Ранее сообщалось, что защитников Донецкой области на Бахмутском направлении посетил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Он сообщил, что украинские воины продолжают вести оборонительную операцию и сдерживать врага на востоке.

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