"Продолжаем ведение оборонной операции": Сырский побывал на Бахмутском направлении и рассказал о принятых решениях. Видео

Защитников Донецкой области на Бахмутском направлении посетил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Он сообщил, что украинские воины продолжают вести оборонную операцию и сдерживать врага на востоке.

Видео дня

Видео с нашими военнослужащими было опубликовано на Telegram-канале Сырского утром 2 мая. Информация о том, когда именно генерал-полковник снова побывал на востоке и какие районы посетил, не раскрывается (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Сырский заявил, что вместе с командирами они приняли ряд необходимых решений, "направленных на обеспечение эффективной обороны и нанесение максимальных потерь противнику".

"Общались с защитниками восточного фронта. В центре внимания постоянно должны быть люди, от солдата до комбрига. Никто не должен остаться в стороне, поскольку именно благодаря их самоотверженности и профессионализму Бахмут держится", – написал генерал-полковник.

Он подчеркнул, что украинские воины и командиры – это герои современности, которые ежедневно разбивают планы российских оккупантов.

Как писал OBOZREVATEL:

– Только с декабря Россия потеряла 100 тысяч личного состава, в том числе более 20 тысяч убитыми, поскольку Украина отразила нападение оккупационных войск на востоке страны, заявило американское издание The Associated Press. Самые ожесточенные бои шли в районе Бахмута.

– Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый ранее сообщил, что в Бахмуте идут самые тяжелые виды боев – уличные в условиях городской застройки.

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