Сырский проинформировал начальников штабов США об "изменениях в оперативно-стратегической обстановке"

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в пятницу, 16 августа, провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном. Он проинформировал американского коллегу об изменениях в оперативно-стратегической обстановке на фронте.

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Об этом Сырский рассказал в своем Telegram-канале. Также он и Браун обсудили текущие и наиболее критические потребности наших Сил обороны в вооружении и военной технике.

Одной из тем разговора военных касалось предоставления военно-политическим руководством Соединенных Штатов "содействия во всестороннем усилении оборонных возможностей Вооруженных сил Украины". Детали касательно этого вопроса Сырский не раскрыл.

"В завершение разговора поблагодарил генерала Брауна за неизменную поддержку Украины в борьбе с российским агрессором", – написал главком.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о ситуации на фронте. Темой обсуждения была украинская операция в Курской области.

В центре внимания также традиционно была ситуация на фронте в Украине – прежде всего на Покровском и Торецком направлениях.

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