Сырский рассказал, когда ВСУ начнут использовать кассетные боеприпасы

Американские кассетные боеприпасы уже прибыли в Украину. Вскоре они будут готовы к использованию, а применять их планируют в Бахмуте.

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Такое заявление сделал командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Об этом он рассказал в интервью BBC.

"Генерал Сырский подтвердил, что американские кассетные боеприпасы уже прибыли в Украину и будут готовы к использованию в течение нескольких дней", – говорится в материале издания.

Также журналисты отметили, что "видели на позициях вокруг Бахмута американские гаубицы М777, которые будут стрелять (кассетными. – Ред.) снарядами".

Генерал-полковник заявил, что освобождение города от российских оккупантов будет иметь не только символическое значение, поскольку Бахмут "также имеет стратегическое значение как ворота в другие ключевые города региона".

Как писал OBOZREVATEL:

– Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что кассетные снаряды были необходимы Силам обороны Украины, а передача этой разновидности БК не влияет на "моральный авторитет" ни Киева, ни Вашингтона.

– 13 июля командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский подтвердил CNN, что Силы обороны уже получили кассетные боеприпасы от США. На поле боя защитники Украины их еще не использовали.