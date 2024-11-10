Сырский: ситуация на фронте сложная и имеет тенденцию к обострению

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский провел телефонный разговор с командующим вооруженными силами США в Европе Кристофером Каволи. Главком рассказал коллеге о ситуации на фронте, имеющей тенденцию к обострению.

Каволи заверил Сырского, что США выполнят свои обязательства по обеспечению украинской армии оружием и техникой. Подробности разговора раскрыл сам главком ВСУ.

"Провел очередной телефонный разговор с командующим вооруженными силами США в Европе генералом Кристофером Каволи. В начале разговора проинформировал американского коллегу об обстановке на линии фронта. Ситуация остается сложной и имеет тенденцию к обострению. Враг, используя свое численное преимущество, продолжает вести наступательные действия и сосредоточивает основные усилия на Покровском и Кураховском направлениях", – отметил Сырский.

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Также он поделился с американским коллегой имеющимися у Сил обороны данными о подготовке северокорейских военнослужащих к участию в боевых действиях на стороне российских войск: украинская разведка собрала по этому поводу немалый массив данных.

"В ходе разговора американская сторона подтвердила неукоснительное соблюдение взятых обязательств по обеспечению Сил обороны Украины задекларированной номенклатурой вооружения и военной техники. Поблагодарил наших партнеров за последовательную и неукоснительную поддержку Украины", – резюмировал Сырский.

Напомним, ранее Сырский рассказал, сколько российских целей уничтожили украинские дроны в октябре. В течение месяца украинские операторы БПАК выполнили более 7 тыс. миссий. Они уничтожили или поразили более 52 тысячи вражеских целей.

В частности, удалось поразить 129 артиллерийских систем, 221 единицу радиооборудования и более 4000 солдат противника.