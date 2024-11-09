Выполнено более 7000 миссий: Сырский рассказал, сколько российских целей уничтожили украинские дроны в октябре

В октябре украинские беспилотники продемонстрировали значительную эффективность, уничтожив и поразив более 52 тысяч вражеских целей. По словам Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского, это стало возможным благодаря активному развитию беспилотных и роботизированных систем и наращиванию боевых возможностей подразделений БПЛА.

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Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Сырский отметил, что во время ежемесячного совещания с командирами дронов обсудили результаты миссий, новые тактики применения беспилотников в сложных условиях и противодействия радиоэлектронной борьбе со стороны противника.

В частности, он заслушал доклад командующего Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины полковника Вадима Сухаревского о формировании подразделений и результатах применения дронов в районах выполнения боевых задач.

Участники совещания поделились опытом эффективного применения дронов в различных условиях обстановки, использования дронов-перехватчиков, выполнения задач на большое расстояние в условиях противодействия средств РЭБ противника и многих других важных вопросов.

"Отдельное внимание было уделено внедрению новейших разработок, а также новым подходам и тактикам в применении БПЛА. Технологии беспилотных систем стремительно развиваются, и мы должны быть на шаг впереди врага. Поблагодарил командиров боевых подразделений беспилотных систем и их подчиненных за устойчивость и результативность", - отметил Сырский.

Особую благодарность он выразил экипажам 414 полка и 412 батальона, которые демонстрируют высокий уровень профессионализма и эффективности. Он подчеркнул, что подразделения беспилотников работают круглосуточно, а новейшие технологии позволяют ВСУ не только отвечать, но и опережать возможности врага.

"Эффективнее себя проявили беспилотные авиационные комплексы – ударные дроны-бомберы. Их операторами выполнено более 7000 миссий. В октябре в результате совершенных боевых вылетов дронов уничтожены и поражены более 52 тысяч целей противника", - указал Главнокомандующий.

В частности, удалось поразить 129 артиллерийских систем, 221 единицу радиооборудования и более 4000 солдат противника.

"Продолжаем уничтожать врага 24/7", – резюмировал Сырский.

Ранее сообщалось, что воины 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады ликвидировали группу штурмовой пехоты российских оккупационных войск на Покровском направлении - одном из самых сложных и горячих участков на фронте в Украине. Штурмовики противника пытались собраться в районе сосредоточения, готовясь к атаке на позиции Сил обороны Украины.

Кроме того, ответ от защитников Украины получили и российские войска, пытавшиеся прорвать оборону ВСУ в районе населенного пункта Золотая Нива Донецкой области. Врагу пришлось отступить, потеряв несколько единиц техники.

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