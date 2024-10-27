Остановили с помощью FPV-дронов: Силы обороны не дали врагу продвинуться на Донецком направлении. Видео

Российские оккупационные войска пытались прорвать оборону ВСУ в районе населенного пункта Золотая Нива в Донецкой области, но получили ответ от защитников Украины. Врагу пришлось отступить, потеряв несколько единиц техники.

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Об этом сообщили на Facebook-странице Центрального территориального управления Национальной гвардии Украины. Военные на видео показали, как с помощью FPV-дронов уничтожают технику армии страны-агрессора.

В частности, зафиксировано прилет ударного беспилотника в бронетранспортеры оккупантов. Как отмечается, вражеский штурм потерпел неудачу и был остановлен украинскими бойцами.

"Несколько единиц техники пытались прорваться в районе населенного пункта Золотая Нива Донецкой области, однако попытка штурма была остановлена Силами обороны. На видео – попадание FPV-дронов батальонной группы Центрального ОТО в БТРы противника", – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что воины 3-й штурмовой бригады с помощью дронов вывели из строя российский комплекс наблюдения "Муром-П", антенны и живую силу вражеской армии. А до того операторы дронов 3 ОШБр открыли себе беспрепятственный путь, поразив российскую станцию РЭБ "Гроза", которая обнаруживала украинские беспилотники на Харьковщине.

Как сообщал OBOZ.UA, за минувшие сутки, 26 октября, потери российских захватчиков составили 1690 человек. Также украинские воины обезвредили 12 танков, 45 боевых бронированных машин, 29 артиллерийских систем, два РСЗО, два средства ПВО, 56 БПЛА оперативно-тактического уровня, 95 автомобилей, шесть единиц специальной техники оккупантов.

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