УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Уничтожена вся штурмовая группа врага: бойцы Сил обороны не дали оккупантам продвинуться на Покровском направлении. Видео

Ольга Липич
War
2 минуты
351
Уничтожена вся штурмовая группа врага: бойцы Сил обороны не дали оккупантам продвинуться на Покровском направлении. Видео

Бойцы Сил обороны Украины ликвидировали группу штурмовой пехоты российских оккупационных войск в Донецкой области. Бой произошел на Покровском направлении – одном из самых сложных и горячих участков на фронте в Украине.

Видео дня

Уничтожить вражескую пехоту удалось воинам 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады. Кадры демилитаризации оккупантов защитники Украины опубликовали на своем Telegram-канале в среду, 6 ноября.

Как отмечается, штурмовая пехота противника пыталась собраться в районе сосредоточения, готовясь к атаке на позиции Сил обороны Украины.

Уничтожена вся штурмовая группа врага: бойцы Сил обороны не дали оккупантам продвинуться на Покровском направлении. Видео

"Благодаря точному артиллерийскому удару, вся штурмовая группа противника уничтожена. Каждая попытка врага прислать подкрепление сорвана благодаря мастерству наших операторов, которые то и дело метко ликвидируют новые волны", – сообщили в 5-й ОШБр.

Уничтожена вся штурмовая группа врага: бойцы Сил обороны не дали оккупантам продвинуться на Покровском направлении. Видео
Уничтожена вся штурмовая группа врага: бойцы Сил обороны не дали оккупантам продвинуться на Покровском направлении. Видео

На видео показано, что по меньшей мере 5 российских оккупантов были уничтожены.

Уничтожена вся штурмовая группа врага: бойцы Сил обороны не дали оккупантам продвинуться на Покровском направлении. Видео
Уничтожена вся штурмовая группа врага: бойцы Сил обороны не дали оккупантам продвинуться на Покровском направлении. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска пытались прорвать оборону ВСУ в районе населенного пункта Золотая Нива в Донецкой области, но получили ответ от защитников Украины. Врагу пришлось отступить, потеряв несколько единиц техники.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!