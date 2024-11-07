Уничтожена вся штурмовая группа врага: бойцы Сил обороны не дали оккупантам продвинуться на Покровском направлении. Видео

Бойцы Сил обороны Украины ликвидировали группу штурмовой пехоты российских оккупационных войск в Донецкой области. Бой произошел на Покровском направлении – одном из самых сложных и горячих участков на фронте в Украине.

Видео дня

Уничтожить вражескую пехоту удалось воинам 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады. Кадры демилитаризации оккупантов защитники Украины опубликовали на своем Telegram-канале в среду, 6 ноября.

Как отмечается, штурмовая пехота противника пыталась собраться в районе сосредоточения, готовясь к атаке на позиции Сил обороны Украины.

"Благодаря точному артиллерийскому удару, вся штурмовая группа противника уничтожена. Каждая попытка врага прислать подкрепление сорвана благодаря мастерству наших операторов, которые то и дело метко ликвидируют новые волны", – сообщили в 5-й ОШБр.

На видео показано, что по меньшей мере 5 российских оккупантов были уничтожены.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска пытались прорвать оборону ВСУ в районе населенного пункта Золотая Нива в Донецкой области, но получили ответ от защитников Украины. Врагу пришлось отступить, потеряв несколько единиц техники.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!