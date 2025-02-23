Сырский: Украина бьет вглубь РФ уже на 1700 км

Украина продолжает увеличивать свои ударные возможности за счет развития беспилотной авиации на фоне тяжелой ситуации с обеспечением оружием и военной техникой. В прошлом году на фронт было поставлено более миллиона дронов разных типов, в этом году планы значительно больше.

Видео дня

При этом наше государство продолжает поражать цели в глубоком тылу врага: украинские средства поражения уже бьют на 1700 км от российско-украинской границы. Об этом во время форума "Украина. Год 2025" заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

Главком констатировал, что Россия не отказалась от стремления захватить всю Украину. И украинская армия сопротивляется российской агрессии в условиях "тяжелой ситуации" с обеспечением войска оружием и военной техникой.

"На протяжении всех этих лет (начиная от захвата Россией украинского Крыма в феврале 2014 года. – Ред.) Вооруженные силы Украины продолжают сдерживать врага, превосходящего нас численно, и по количеству вооружения и военной техники. Сегодня, как и тогда, конечный замысел россиян – захват всей Украины. Сейчас они стремятся оттеснить подразделения ВСУ за пределы восточных и южных областей и выйти на их административные границы. Правда, стремятся они к этой промежуточной для них цели уже не один год", – сказал Сырский.

Задача украинцев и прежде всего – украинских воинов, по его словам, состоит в том, чтобы "воевать и бить врага" – и это происходит каждый день и каждый час.

"Я горжусь украинскими воинами. Они показывают выдающийся пример стойкости и самопожертвования. На них сегодня равняется весь демократический мир. Они являются надежным щитом этого мира", – подчеркнул главком.

Он поблагодарил западных партнеров и союзников Украины за поддержку героического сопротивления украинского народа, а также "поставки оружия, бронетехники, боеприпасов, систем ПВО, ракет, боевых самолетов, которые мы применяем на поле боя".

"Не секрет, что для нас ситуация с обеспечением остается сложной. Учитывая это, мы надеемся на принятие необходимых решений и обеспечение критической потребности Сил обороны в вооружении и военной технике", – добавил Сырский.

Чтобы усилить армию изнутри, Украина усовершенствует комплектование ВСУ, улучшает подготовку воинов, проводит реорганизацию управления ВСУ и постепенно переводит их на систему постоянно действующих корпусов, которые заменят временно созданные управления войсками, оперативно-тактические группировки и тактические группы.

Также Украина наращивает собственное производство оружия и боеприпасов, в частности беспилотных комплексов: некоторые украинские средства поражения, по словам Сырского, уже поражают цели на расстоянии в 1 700 км вглубь территории РФ. Также развиваются роботизированные платформы и морские дроны.

Главнокомандующий ВСУ также сообщил, что в 2024 году на фронт было поставлено 1 300 000 дронов разных типов. В 2025 году планируется поставить еще больше.

Также Сырский рассказал о результатах боевой работы созданных летом 2024 Сил беспилотных систем. К концу прошлого года подразделения этого нового рода войск провели 130 операций и поразили 377 целей на территории РФ.

"Впереди нас ждут сложные времена и новые вызовы, но у нас главное – боеспособная армия, которая продолжит борьбу. Мораль наших людей очень высока. Мы готовы защищать наших граждан и нашу страну до конца", – подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Напомним, ранее в ходе форума министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу закончить войну уже в этом году.

Кроме того, стало известно, что спецслужбы РФ хотели убить Зеленского, начальника ГУР Кирилла Буданова и главу СБУ Василия Малюка. Исполнителями, по словам последнего, должны стать высокопоставленные должностные лица управления государственной охраны, завербованные врагом ранее.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!