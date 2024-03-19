Сырский заявил о поиске 'асимметричных решений' для получения качественного превосходства над войсками РФ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о поиске "асимметричных решений" в войне, которую против нашего государства продолжает вести Россия. Украинской армии нужно получить качественное превосходство над войсками РФ, которые превосходят количественно.

Об этом Сырский написал на своем канале в Telegram в понедельник, 18 марта. По его словам, украинская армия должна быть обеспечена самым эффективным и самым новым вооружением.

Отдельно военачальник акцентировал внимание на подготовке специалистов по радиоэлектронной борьбе, беспилотных систем, автоматизированных систем управления и т.п.

Кроме того, он считает, что залог нашего превосходства над врагом – технологии и технологичность, основное место в которых занимают беспилотники.

"Поэтому развитие применения беспилотных систем – это мой приоритет. В Вооруженных Силах Украины за это направление отвечает мой заместитель, Герой Украины полковник Вадим Сухаревский", – сказано в сообщении.

Сырский также отметил, что командование в ВСУ ищет "асимметричные решения, чтобы получить качественное превосходство над количественно превосходящим противником".

"Подходим комплексно к планированию наших потребностей, в первую очередь учитывая актуальный опыт с поля боя. Но важнейшей задачей, которую должны выполнять технологии и инновации – сохранение жизни наших военных", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, Главнокомандующий Александр Сырский заявил, что ВС РФ продолжают сосредотачивать усилия на наступательных действиях в рамках Авдеевского направления.

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