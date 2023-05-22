Тачанка с пулеметом 1930-х и гибрид "мотолыги" с пушкой: СМИ рассказали о "раритетном" вооружении армии Путина. Фото

Похоже, у российской армии большие проблемы с военной техникой. По крайней мере, на вооружении "второй армии мира" заметили тачанку с пулеметом 1930-х годов, танки 1940-х годов, а также гибрид МТ-ЛБ с корабельной пушкой.

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Сюжет с использованием армией РФ соответствующей техники обнародовал прокремлевский канал Readovka. Российские пропагандисты с гордостью сообщили об использовании тачанки против украинских беспилотников в районе оккупированного Энергодара (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Российские солдаты отбивают атаки БПЛА ВСУ с помощью тачанки с крупнокалиберным пулеметом", – гордо заявляет военный в сюжете.

Отмечается, что "новое орудие" борьбы с дронами выпущено не на военном заводе. На грузовую "буханку" кустарно установлен пулемет ДШК, который был принят на вооружение еще в 1939 году, а ближе к концу XX века был заменен в российской армии на более современные пулеметы "Крут" и "Корд".

Следует упомянуть и о других устаревших и кустарно собранных образцах вооружений, которые российская армия использует в войне с Украиной.

Тягач МТ-ЛБ (в народе – "мотолыга") с корабельной пушкой. Предполагается, что эти гибриды могут использоваться для борьбы с беспилотниками, но их создание говорит прежде всего о дефиците в российской армии систем ПВО ближнего радиуса действия.

Танки Т-54/55. Эшелон с ними был замечен в районе города Арсеньев Приморского края – там находится 1295-я Центральная база резерва и хранения танков. Танк Т-54 поступил на вооружение в конце 1940-х, а его модернизированная версия Т-55 – в 1958 году. Обе модели были официально сняты с вооружения конце XX века, но оставались на хранении.

БТР-50. Бронетранспортеры середины прошлого столетия появились в Украине в феврале 2023 года. С вооружения российской армии они были сняты в 1993 году.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в России запустили в производство очередной "аналоговнет": там начали выпускать легкий бронетягач МТ-ЛБ с корабельной зениткой 2М-3.

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