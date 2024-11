Тайвань мог передать Украине партию зенитно-ракетных батарей HAWK – Forbes

Тайвань мог тайно передать Военно-воздушным силам (ВВС) Украины избыточные зенитно-ракетные батареи HAWK (High Accuracy Weapon Kill). Несмотря на то, что этой американской системе ПВО более 60 лет, это надежные и высокомобильные пусковые установки, эффективно работающие против дронов, крылатых ракет и пилотируемых летательных аппаратов.

Об этом пишет Forbes. Издание ссылается на интервью бывшего чиновника Пентагона Тони Ху YouTube-канала RJ War Room.

"Его комментарии похоже подтверждают сообщения от 2023 года, которые намекали на соглашение между Тайбеем и Киевом в области противовоздушной обороны, которое якобы заключили при посредничестве США. Тайваньские ракеты MIM-23 HAWK, а также их пусковые установки и радары дополнили уже предоставленные Украине Соединенными Штатами и Испанией", – пишет издание.

Если это действительно так, то теперь вооруженные силы Украины могут развернуть до 15 батарей производства Raytheon HAWK. Каждая из них имеет не менее шести пусковых установок с тремя ракетами и связанные с ними радары, констатирует Forbes.

В момент полномасштабного вторжения России Военно-воздушные силы Украины имели около 50 батарей ЗРК. Это были в основном С-300 и другие советские модели. С тех пор многие старые боевые средства были заменены более современными западными системами, например, американскими Patriots.

Если предположить, что общая структура украинских сил противовоздушной обороны осталась приблизительно неизменной после вычета боевых потерь и дополнения западной техникой, то HAWK могут составлять почти треть батарей ЗРК украинской армии, отмечает издание.

Комплексу HAWK более 60 лет. Но он прост, надежен, высокомобилен, его легко модернизировать. Он отлично работает против дронов, крылатых ракет и пилотируемых летательных аппаратов. К тому же HAWK совместимы с более современной системой ПВО, находящейся на вооружении Украины – американо-норвежской NASAMS, отмечает издание.

После огласки в сети о возможной передаче Украине ЗРК HAWK, в Тайване заявили, что не исключают возможности отправки Киеву списанных этих систем ПВО.

Об этом сказал министр обороны страны Веллингтона Ко. Его цитирует Taipei Times.

Тайбэй постепенно снимает с вооружения американские системы противовоздушной обороны Hawk и они могут быть переданы Украине.

"Если американская сторона попросит нас вернуть их, мы сделаем это в соответствии с правилами. После этого США будут решать, что делать с этими системами", – ответил Ко на вопрос о том, может ли это списанное вооружение быть передано Киеву.

Как сообщал OBOZ.UA, Испания передала Украине четыре системы ПВО Hawk. Дополнительную американскую ЗРК Мадрид передал Киеву в июле этого года.

А самонаводящиеся ракеты-перехватчики MIM-23 HAWK США начали поставлять в Украину еще в 2022 году HAWK – аббревиатура от Homing All the Way Killer – то есть "самонавидный на протяжении всего полета убийца". Впервые подобные ракеты США продемонстрировали в 1950-х годах. С этого времени "ракеты-убийцы" много раз модернизировали.